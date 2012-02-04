آمریکا درپی فرار از جنگ افغانستان/ نظامیان غربی مایوس بر می گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "پاکستان آبزرور" در تحلیلی نوشت: واشنگتن و دیگر کشورهای غربی هم اکنون درحال ارسال پیامی آشکار به جهانیان هستند که از جنگ افغانستان و گزینه های پیش رو برای پایان دادن به این جنگ که به یک تومور سرطانی برای آنها تبدیل شده است، مایوس شده اند.

این روزنامه پاکستانی در ادامه به اظهارات چهارشنبه گذشته "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا در این باره که آمریکا درصدد پایان دادن به عملیات نظامی در افغانستان در سال 2013 و آموزش نیروهای افغانی یک سال پیش از زمان مقرر است، اشاره می کند.

پاکستان آبزرور در ادامه این گزارش می نویسد: این اولین باری است که یک مقام آمریکایی آشکارا و با صراحت از پایان عملیات نظامی آمریکا در افغانستان خبر می دهد.

از سوی دیگر اظهارات پانتا درحالیست که آمریکا تلاشهای بسیاری را برای پیوستن طالبان به مذاکرات صلح و تاسیس دفتر سیاسی برای اعضای این گروه در قطر انجام می دهد.

به نوشته این روزنامه پاکستانی، پیش از این نیز با رایزنی های آمریکا، سازمان ملل نام برخی از سرکردگان طالبان را از لیست گروههای تروریستی حذف کرده بود.

پاکستان آبزرور در ادامه این گزارش به اظهارات اخیر "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری افغانستان می پردازد و می نویسد: در پی تیرباران چهار نظامی فرانسوی در افغانستان، سارکوزی نه تنها عملیات های نظامی در افغانستان را به حالت تعلیق در آورد، بلکه تاکید کرد کشورش آماده خروج از افغانستان حتی پیش از تاریخ مقر است.

هم اکنون همپیمانان ناتو از ادامه جنگ در افغانستان که امکان پیروزی در آن وجود ندارد، خسته شده اند. همچنین مالیات دهندگان آمریکایی بارها از مقامات این کشور درباره هزینه های صرف شده در جنگ عراق و افغانستان سوالاتی را مطرح کردند.