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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

در ایام الله دهه فجر؛

10 محفل قرآنی در قم برگزار می‌شود

10 محفل قرآنی در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته قرآن ستاد دهه فجر گفت: در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی 10 محفل قرآنی در سطح استان قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح فعالیت‌های قرآنی در دهه فجر پرداخت و اظهار داشت: در این ایام 10 محفل قرآنی با حضور قاریان برجسته کشوری و استانی در قم و شهرهای تابعه این استان برگزار می‌شود.

مسئول دارالقرآن الکریم قم تصریح کرد: اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و برگزاری مسابقات قرآنی از جمله برنامه‌های جانبی این جلسات است.

حجت‌الاسلام عظیمی از اهدای 10 هزار جلد قرآن و مفاتیح به هیئت‌های مذهبی در این ایام خبر داد و اظهار داشت: هدف اصلی اجرای این طرح دسترسی آسان‌تر مردم به قرآن و نهج‌البلاغه برای استفاده از آموزه‌های وحیانی و الهی است.

وی یکی دیگر از برنامه‌های کمیته قرآن ستاد دهه فجر را اجرای طرح تفسیر نورالرحمه در 50 مسجد و هیئت مذهبی قم عنوان کرد و یادآور شد: این جلسات با نظارت دارالقرآن الکریم و مدیریت ائمه جماعات مساجد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام عظیمی با اشاره به برگزاری مسابقه موضوعی قرآن کریم در ایام دهه فجر اظهار داشت: این مسابقه در رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن، خوشنویسی، نقاشی و... برگزار می‌شود و به برترین‌های آن جوایزی اهدا می‌شود.

کد مطلب 1523195

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