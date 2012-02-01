به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح فعالیت‌های قرآنی در دهه فجر پرداخت و اظهار داشت: در این ایام 10 محفل قرآنی با حضور قاریان برجسته کشوری و استانی در قم و شهرهای تابعه این استان برگزار می‌شود.



مسئول دارالقرآن الکریم قم تصریح کرد: اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و برگزاری مسابقات قرآنی از جمله برنامه‌های جانبی این جلسات است.



حجت‌الاسلام عظیمی از اهدای 10 هزار جلد قرآن و مفاتیح به هیئت‌های مذهبی در این ایام خبر داد و اظهار داشت: هدف اصلی اجرای این طرح دسترسی آسان‌تر مردم به قرآن و نهج‌البلاغه برای استفاده از آموزه‌های وحیانی و الهی است.



وی یکی دیگر از برنامه‌های کمیته قرآن ستاد دهه فجر را اجرای طرح تفسیر نورالرحمه در 50 مسجد و هیئت مذهبی قم عنوان کرد و یادآور شد: این جلسات با نظارت دارالقرآن الکریم و مدیریت ائمه جماعات مساجد برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام عظیمی با اشاره به برگزاری مسابقه موضوعی قرآن کریم در ایام دهه فجر اظهار داشت: این مسابقه در رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن، خوشنویسی، نقاشی و... برگزار می‌شود و به برترین‌های آن جوایزی اهدا می‌شود.