مرز بین خودی و غیر خودی وحدت و تفرقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز با حضور در برنامه نیمروز شبکه سوم سیما در پاسخ به سوالی درباره مرز بین خودی و غیر خودی گفت : مرز خودی و غیر خودی در هر دوره ای متفاوت است . قبل از انقلاب نیروهای چپ با انقلاب همراهی می کردند. در آن دوره انقلابی و شاهنشاهی داشتیم اما پس از انقلاب گروهی که برای تثبیت نظام فعالیت می کردند، انقلابی و کسانی که در جهت مخالفت با نظام اقدام می کردند ضد انقلاب محسوب می شدند .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه مفهوم خودی و غیر خودی بعد از جنگ مطرح شد افزود : امروز مرز معیار خودی و غیر خودی ، وحدت و تفرقه است. کسانی که به دنبال وحدت اند، خودی و دنباله روهای تفرقه ، غیر خودی هستند.

رضایی با اعلام اینکه در شرایط فعلی که رویارویی سوم ایران و غرب شروع شده است ایستادگی بدون وحدت و رهبری اماکن پذیر نیست اظهار داشت : کسانی که بر این مبنا ایستادگی می کنند خودی محسوب می شوند .

وی با بیان اینکه البته وحدت بدون نقد امکان پذیر نیست افزود: وحدت به معنای یک صدایی نیست بلکه امری پویا است و بدون نقد سازنده وحدت شکل نمی گیرد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی نقد سازنده و قانونی بود گفت : ما وحدت همراه با بصیرت می خواهیم وحدتی که همراه با قانع شدن باشد.



رضایی با اعلام اینکه نقد باید شجاعانه و سازنده باشد اظهار داشت : هم ما مسئولین و هم مردم باید ظرفیت های معنوی، اخلاقی، مدیریتی و سیاسی را در خود بالا ببریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در این 33 سال، فراز و نشیب های فراوانی داشته ایم گفت: در 10 سال اول انقلاب از نظر اخلاقی رشد چشمگیری داشتیم اما وقتی محیط جهادی به محیط مادی تغییر کرد آسیب های اخلاقی به کشور وارد شد لذا امروز نیازمند نوسازی جدی هستیم.

وی ادامه داد : بدون ظرفیت سازی نمی توانیم 10 سال آینده را درست مدیریت کنیم و این تغییر باید از نخبگان و دولتمردان آغاز شود.

رضایی در پاسخ به این سوال که اگر 3000 میلیارد در اختیارتان بود با آن چه می کردید؟ گفت : آن پول را وارد چرخه تولید می کردیم تا مشکل بیکاری حل شود نه آن طور که در هدفمندی یارانه ها عمل شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درباره آشفتگی در بازار سکه و ارز گفت: این نوسان فراتر از اختیارات بانک مرکزی است. البته آنها مسئول هستند اما برنامه دولت و مجلس مناسب شرایط تحریم نیست لذا باید برنامه های اقتصادی متناسب با شرایط تحریم تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد : با توجه به مسائلی که پیش آمد امیدواریم دولت و مجلس برنامه ای را برای دور زدن از تحریم ها تنظیم کنند و فقط به مسائل انتخاباتی نپردازند و به فکر این نباشند که چه کسانی در دور بعد نماینده و یا رئیس جمهور می شوند.

رضایی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : از خودم ، همه مسئولان و نخبگان کشور انتظار دارم که مروری بر گذشته کنیم تا مشخص شود چه اهدافی از انقلاب محقق شده و چه اهدافی هنوز محقق نشده است تا با برنامه ریزی صحیح ، آنها را به ثمر برسانیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز مهم ترین موضوع کشور سرو سامان دادن به زندگی مردم است افزود : باید همان طور که در جنگ به مردم اعتماد کردیم در عرصه اقتصاد هم به مردم اعتماد کنیم.

رضایی با بیان اینکه برخی مواقع هدف گذاری ها غیر واقعی است اظهار داشت : امروز اقتصاد کشور ، مردمی نشده و بخش تعاونی و خصوصی توجه لازم نمی شود و لازمه اش این است که به حرف متخصصان گوش دهیم.

رضایی با بیان اینکه هزینه سنگینی برای این انقلاب پرداخت شده گفت: امروز اگر به عقب برگردیم همه این هزینه ها هدر می رود و اگر توقف کنیم این هم مطلوب نیست لذا باید به سمت آینده برویم و در این راه باید جوانان به میدان بیایند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باید از جوانان در اداره کشور بیشتر استفاده شود افزود : با جوانان به شیوه پدرسالاری یا رها کردن آنها به حال خود نباید برخورد کرد بلکه باید همچون دوران دفاع مقدس تنها مربی آنها بود.

وی در پایان افزود : انقلاب اسلامی تا کنون پیشرفت های بزرگی برای ملت ایران به ارمغان آورده است و نقطه امید بیداری اسلامی و مقاومت در مقابل صهیونیسم گردیده است .