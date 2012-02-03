به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: افرادی که قصد ساختن هتل در بافت‌های فرسوده شهر قم در سال آینده را دارند از پرداخت انواع عوارض‌های شهرداری معاف خواهند بود.



حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر ادامه داد: ارائه تسهیلات رایگان به افرادی که در بافت فرسوده هتل سازی کنند گام موثری در بهبود و زیباسازی نمای شهری است.



وی با اشاره به تقدیم بودجه هزار و 200 میلیارد تومانی شهرداری قم به شورای اسلامی شهر، اظهار داشت: شهرداری باید در سال آینده 700 میلیارد تومان از بودجه پیشنهادی خود را از طریق درآمدهای تعریف شده و 500 میلیارد تومان را از طریق فروش اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات بانکی تامین کند.



رئیس شورای شهر قم با بیان اینکه برای اولین بار در بودجه شهرداری قم عوارض کاربری‌های اداری و آموزشی به صورت مستقل تعیین شده، تصریح کرد: از دیگر نکاتی که باید به آن اشاره کرد این است که شهرداری نگاه فرهنگی مناسبی در بودجه سال آینده خود داشته است و رویکرد فرهنگی اجتماعی شهرداری قم بهبود پیدا کرده است.



تحویل 83 پروژه مدرسه‌سازی در دست اجرا تا سال آینده



مدیر کل نوسازی مدارس استان قم اعلام کرد 83 پروژه در دست اجرا تا پایان سال 91 تحویل آموزش و پرورش استان قم می‌شود.



سید مهدی حائری ضمن اعلام این مطلب افزود: از این تعداد، 46 پروژه با زیربنای 78 هزار و 58 متر مربع از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و 37 پروژه با زیربنای 62 هزار و 747 مترمربع از اعتبارات استانی و خیرین تامین اعتبار شده است و همچنین در دهه فجر امسال پنج پروژه آماده افتتاح و شش پروژه آماده کلنگ زنی است.



وی ضمن مقایسه تعداد مدارس دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی افزود: تعداد کل مدارس احداث شده در استان قم قبل از انقلاب 145 باب و بعد از انقلاب 611 باب مدرسه بوده است.



مدیر کل نوسازی مدارس افزود: برای اینکه دانش آموزان با آرامش خاطر و در فضایی مناسب به تحصیل علم بپردازند، تعداد 70 مدرسه فرسوده تخریب و مورد بازسازی قرار گرفته و 49 ساختمان نیز مقاوم سازی گردیده است.



حائری ضمن ارج نهادن به خدمات خیرین در یاری رسانی به آموزش و پرورش افزود: خیرین در ساخت 72 مدرسه با 694 کلاس مشارکت نموده‌اند و همچنین 37 باب نمازخانه و هشت سالن ورزشی و کتابخانه از محل مشارکت‌های خیرین احداث شده است و 84 قطعه زمین به مساحت 277 هزار و 883 مترمربع اهداء شده است.



مدیر کل نوسازی مدارس گفت: از سال 77 تاکنون 130 میلیارد ریال هزینه تعمیر، تجهیز و توسعه مدارس استان شده است.



کسب رتبه برتر آموزش پنجمین جشنواره آموزش مدیریت شهری



در پی کسب رتبه برتر آموزش پنجمین جشنواره پژوهش و آموزش در حوزه مدیریت شهری و روستایی در سال 90 توسط اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری قم، معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور طی پیامی از تلاش‌ها و زحمات این اداره کل تقدیر کرد.



در متن پیام تقدیر حمیدرضا ارشادمنش رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خطاب به مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم آمده است: نظر به کسب رتبه برتر آموزش پنجمین جشنواره پژوهش و آموزش در حوزه مدیریت شهری و روستایی در سال 90 توسط مجموعه تحت مدیریت جنابعالی و با اذعان به نقش آموزش در ارتقای سطح علمی و عملی کارکنان شهرداری‌ها، بدینوسیله مراتب سپاس خود را از زحمات حضرتعالی و مجموعه همکارانتان اعلام و توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.