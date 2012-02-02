تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیزدهم بهمنماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با نهم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و دوم فوریه سال 2012 میلادی.
- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* ذوبآهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان
* صبای قم - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* مس کرمان - سایپای البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* استقلال - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
گروه الف:
* گسترش فولاد تبریز - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
گروه ب:
* نساجی مازندران - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* برق شیراز - صنعتی کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
* تربیت یزد - گهر زاگرس دورود، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدار نوارا - کیهوو به پایان میرسد.
