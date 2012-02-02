تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیزدهم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با نهم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و دوم فوریه سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ذوب‌آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان

* صبای قم - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* مس کرمان - سایپای البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* استقلال - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

گروه الف:

* گسترش فولاد تبریز - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

گروه ب:

* نساجی مازندران - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* برق شیراز - صنعتی کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

* تربیت یزد - گهر زاگرس دورود، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار نوارا - کیه‌وو به پایان می‌رسد.