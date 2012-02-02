تقویم ورزشی

  1. ورزش
خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر با برگزاری شهرآورد تهران و پیگیری مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از هفته هفدهم از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه سیزدهم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با نهم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و دوم فوریه سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ذوب‌آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان
* صبای قم - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* مس کرمان - سایپای البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* استقلال - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
گروه الف:
* گسترش فولاد تبریز - استیل آذین سمنان، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
گروه ب:
* نساجی مازندران - نیروی زمینی تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* برق شیراز - صنعتی کاوه تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
* تربیت یزد - گهر زاگرس دورود، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

- هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار نوارا - کیه‌وو به پایان می‌رسد.

