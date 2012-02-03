چامسکی: دانشگاه‌های مدرن خردورزی را به دانشجویان منتقل نمی‌کنند

دکتر نوام چامسکی بنیانگذار زبان شناسی مدرن و استاد بازنشسته دانشگاه ام.آی.تی آمریکا در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: در حالی که رسالت اصلی دانشگاه به عنوان نهاد آموزشی مدرن انتقال و آموزش مهارت خردورزی و استدلال‌ورزی به دانشجویان است ولی این امر توسط دانشگاههای مدرن چندان اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: انتقال و آموزش خردورزی و استدلال ورزی در گذشته محور اصلی آموزش و پرورش به شمار می‌رفت ولی نهادهای آموزشی مدرن این موضوع را از اولویت اصلی خود دور کرده و در درجه دوم اهمیت قرار داده‌اند.

بنیانگذار زبان شناسی مدرن تأکید کرد: در واقع توجه صرف به آموزش مهارتهای فنی و تخصصی و غفلت دانشگاه در انتقال و آموزش مهارتهای خردورزی و استدلال ورزی به دانشجویان اتفاق ناخرسندی در دوران کنونی است که در مورد آن باید دقت داشت.

کوهن: خردورزی مهارتی است که از طریق زندگی غنی قابل تحقق است



دکتر جوشا کوهن استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد و مدیر مرکز عدالت جهانی در این دانشگاه نیز در این خصوص گفت: در مورد اینکه رسالت دانشگاه مدرن انتقال خردورزی به دانشجویان است و این نهاد آموزشی قابلیت انتقال روش استدلال ورزی و تفکر انتقادی به دانشجویان را داشته باشد تردید وجود دارد.

مؤلف "روسو: جامعه آزاد برابر" تأکید کرد: در واقع من با این ایده که دانشگاه مدرن باید و می‌تواند خردورزی را به دانشجویان منتقل کند مخالف هستم و در این مورد تردید دارم. در واقع خردورزی منش و مهارتی است که از طریق زندگی خوب و سالم قابل تحقق است.

وی یادآور شد: در واقع این که انسانهایی با قدرت استدلال داشته باشیم که تفکر انتقادی و خردورزی منش آنها باشد از طریق آموزش محض دانشگاه ممکن و میسر نیست و تحقق این امر مستلزم ایجاد بستری مناسب برای یک زندگی غنی است.

باتالامه: خردورزی نیاز جدی جوامع امروز است



دکتر کریج بارتالامه استاد دانشگاه ری دیمر کانادا نیر در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر بهبود خردورزی و تقویت آن نیاز جدی جوامع انسانی است. باید توجه داشت خردورزی توسط غرب به حاشیه رانده شده است.

وی افزود: سنتهای بزرگ گذشته خردورزی را سرلوحه کار خویش داشتند و خرد و استدلال محور کار سنتهای بزرگ بوده است.

بارتالامه تصریح کرد: کاری که مدرنیته انجام داد این بود که خردورزی و استدلال ورزی را به حاشیه برد. به تازگی بیل وندربرگ استاد دانشگاه تورنتو کتابی با عنوان "جنگ ما علیه خودمان" به نگارش درآورده و در آن به تأثیرات مخرب مدرنیته بر زندگی انسانی اشاره کرده است.

استاد الهیات دانشگاه ری دیمر کانادا تأکید کرد: باید توجه داشت که دین اسلام نقش مهمی در تربیت انسانهای خردورز ایفا کرده و می‌کند. آن مسیحیت موجود در انجیل نیز دارای چنین نقشی در تربیت افراد خردورز است. هم اسلام و هم مسیحیت برای تمام ابعاد زندگی انسان بصیرت لازم و برنامه دارند.



دیویسون: تربیت انسانهای خردورز از رسالتهای اصلی دانشگاه است



دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در این زمینه یادآور شد: آنچه در ایالات متحده آمریکا جریان حاکم و مسلط است وجود دانشگاههای عمومی مبتنی بر مهارتهای بازار است.

وی افزود: در واقع تعلیم و تربیت افراد خردورز به مانند گذشته مورد توجه این دانشگاهها نیست، این در حالی است که تربیت انسانهای خردورز در زمره رسالتهای اصلی و محوری دانشگاه به شمار می‌رود.

دیویسون در ادامه تأکید کرد: هنوز در ایالات متحده آمریکا دانشگاههایی خصوصی وجود دارند که خردورزی را در کانون توجه خود دارند، بر این اساس این دانشگاهها به دانشجویان خود فلسفه و الهیات را آموزش می‌دهند اما گذشت زمان نشان می‌دهد که این شیوه نیز چندان مؤثر نیست.

گلسپی: دانشگاه مدرن از ارزشهای دینی دور است



دکتر مایکل آلن گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا افزود: در ابتدا باید توجه داشت آنچیزی که دانشگاه مدرن آنرا گسترش داد و تقویت کرد سودگرایی و فایده گرایی بود. که بسط و توسعه این موضوع توسط دانشگاههای مدرن بی دلیل نبود.

وی تصریح کرد: مخارج عمومی گسترده باعث تقویت سیستم دانشگاهی شد. در واقع این مخارج نیاز به بهداشت، امنیت و رفاه اقتصادی را طلب می‌کرد.از اینرو کسب سود و منفعت برای دانشگاه توجیه می‌شد. مؤسسات و مراکز علمی مدرن در مرکز این رویه قرار داشتند و بر این اساس منبعی برای قدرت برتر انسان بودند.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: گفته می‌شود علوم و دانش به ما می‌گویند که چگونه آنچه را که می‌خواهیم انجام دهیم. بر این اساس علوم به ما نمی‌گویند چه کاری باید انجام دهیم.

وبر: دانشگاه مدرن، انسان خردورز تربیت نمی کند/ رشد اقتصادی اولویت اصلی نظام آموزش عالی



دکتر اریک توماس وبر استاد فلسفه و سیاست عمومی در دانشگاه می‌سی‌سی‌پی تصریح کرد: دانشگاه مدرن به سمت و سویی حرکت کرده که انسانهای خردورز را تربیت نمی کند. شاهد این موضوع در ایالات متحده آمریکا هستیم. در حال حاضر در کشورهای دیگر نیز شاهد این هستیم که رشد اقتصادی به عنوان اولویت اصلی و مهم نظام آموزش عالی درآمده است که این موضوع خطری برای آموزش عالی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در چنین نظامهای آموزشی، دانشگاهها مهندسان و افرادی را پرورش و تربیت می کنند که نیاز بازار است و محور فعالیتهای آنها سود و منفعت اقتصادی است. بر این اساس گاهی علومی چون علوم انسانی و علوم اجتماعی از رشته‌های آموزشی و دانشگاهی حذف می‌شوند.

مؤلف کتاب "رالز، دیوئی و سازه‌انگاری" در ادامه گفت: در مورد این تمرکز و توجه مراکز آموزشی باید به نسبت میان خصوصی شدن آموزش عالی و رشته‌های دانشگاهی توجه داشت.



دال می یر: نظامهای آموزشی از تربیت انسانهای خردورز غافل شده‌اند



دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام آمریکا و فیلسوف سیاسی معاصر تصریح کرد: باید توجه داشت خردورزی و تربیت انسانهای خردورز و دارای قدرت استدلال موضوعی است که در بیشتر کشورها به حاشیه تبدیل شده است. مفهوم خرد تلاش برای رسیدن به حقیقت را در بطن خود دارد، همچنین این مفهوم دربردارنده مفاهیمی چون خوبی و درستی و تلاش برای دستیابی به حقیقت زیبایی است.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: این مفهوم محور و اساس نظامهای آموزشی کلاسیک بوده است و نظامهای آموزشی در گذشته به مفاهیم تلاش برای دستیابی به حقیقت و درستی و راستی توجه داشته و آنها را به دانشجویان منتقل می‌کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: در واقع این محور در بیشتر کشورها چه در شرق و چه در غرب رسالت نظام آموزشی سالهای گذشته بوده است. اما در دوران کنونی نظامهای آموزشی متوجه بازار کار و اشتغال شده‌اند و بر این اساس رسالت خود را تعریف می‌کنند، در واقع تلاش آنها در جهت تربیت افرادی ماهر برای بازار کار و اشتغال است.



تالیافرو: دانشگاه مدرن اخلاق را تضعیف کرده است



دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر نیز افزود: باید توجه داشت نظامهای آموزشی چه در غرب و چه در شرق در گذشته توجه ویژه‌ای به خردورزی و تربیت انسانهای خردورز داشته‌اند. در واقع آنها عشق به خردورزی را در جوانان تقویت می کردند. این موضوع را در آموزه‌های فلسفی افلاطون و آموزه‌های کنفوسیوس شاهد هستیم.

مؤلف "تاریخ روح" یادآور شد: از اینرو شاهد هستیم که آکادمی‌های اولیه در دنیای باستان نزدیک صومعه‌ها، معابد، پرستشگاهها و مراکز عبادی بودند. بر این اساس آکادمی‌ها جوانان را در حوزه‌هایی چون حقوق، طب، صنعت و الهیات آموزش می‌دادند.

وی در ادامه تأکید کرد: در واقع آنها در جهت خیر عمومی گام برمی‌داشتند. با مدرن شدن و صنعتی شدن جوامع و سیطره علوم مدرن شاهد همگرایی مهارت با خیر عمومی نیستیم. وقتی که اقتصاد به عنوان یک علم در قرن 18 میلادی پا به عرصه وجود گذاشت خرد و استدلال جایش را به انتخاب عقلانی و نفع شخصی داد.