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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۴۰

16 بهمن ماه امسال /

نخستین پرواز عمره زائران گیلانی از فرودگاه رشت انجام می شود

نخستین پرواز عمره زائران گیلانی از فرودگاه رشت انجام می شود

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست حج فرودگاه رشت از اعزام نخستین گروه از زائران گیلانی برای انجام عمره مفرده در 16 بهمن ماه امسال در این فرودگاه خبر داد.

 محمد میرزایی راجعونی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین پرواز عمره مفرده امسال از فرودگاه رشت با اعزام 290 نفر از شانزدهم بهمن ماه سال جاری آغاز و تا شانزدهم مردادماه سال آینده ادامه خواهد داشت.

 وی اظهارداشت: در این مدت 140 سورتی پرواز رفت و برگشت در قالب 68 کاروان از فرودگاه رشت انجام خواهد شد و در این مدت  20 هزار نفر از زائران گیلانی اعزام خواهند شد.
 
 سرپرست حج فرودگاه رشت گفت: با تشکیل جلسه کمیته تسهیلات حج هماهنگی های لازم با ارگانهای ذی مدخل فرودگاهی انجام شده و این فرودگاه چهار ساعت قبل از انجام پروازهای عمره عملیاتی خواهد بود.

وی همچنین به شرکت هواپیمایی هندلینگ کننده ( خدمات رسان ) اشاره کرد و افزود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، کار خدمات رسانی به پروازها را انجام خواهد داد و هواپیمای سعودی با تایپ ایرباس 600 - 300 انتقال زائران گیلانی را از جده به رشت و از رشت به مدینه انجام خواهد داد.

میرزایی ادامه داد: عملیات پرواز حج از ساعت دو بعد از نیمه شب در زمان های مزبور در فرودگاه رشت انجام خواهد شد.
کد مطلب 1523217

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