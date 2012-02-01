نخستین پرواز عمره زائران گیلانی از فرودگاه رشت انجام می شود

محمد میرزایی راجعونی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین پرواز عمره مفرده امسال از فرودگاه رشت با اعزام 290 نفر از شانزدهم بهمن ماه سال جاری آغاز و تا شانزدهم مردادماه سال آینده ادامه خواهد داشت.



وی اظهارداشت: در این مدت 140 سورتی پرواز رفت و برگشت در قالب 68 کاروان از فرودگاه رشت انجام خواهد شد و در این مدت 20 هزار نفر از زائران گیلانی اعزام خواهند شد.

سرپرست حج فرودگاه رشت گفت: با تشکیل جلسه کمیته تسهیلات حج هماهنگی های لازم با ارگانهای ذی مدخل فرودگاهی انجام شده و این فرودگاه چهار ساعت قبل از انجام پروازهای عمره عملیاتی خواهد بود.



وی همچنین به شرکت هواپیمایی هندلینگ کننده ( خدمات رسان ) اشاره کرد و افزود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، کار خدمات رسانی به پروازها را انجام خواهد داد و هواپیمای سعودی با تایپ ایرباس 600 - 300 انتقال زائران گیلانی را از جده به رشت و از رشت به مدینه انجام خواهد داد.



میرزایی ادامه داد: عملیات پرواز حج از ساعت دو بعد از نیمه شب در زمان های مزبور در فرودگاه رشت انجام خواهد شد.