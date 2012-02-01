اعزام ناوشکن پیشرفته به "مالویناس"/تنش میان انگلیس و آرژانتین بالاگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، وزارت دفاع انگلیس روز گذشته اعلام کرد یکی از پیشرفته ترین ناوشکن های نیروی دریایی را به جزایر مالویناس (فالکلند) در اقیانوس اطلس اعزام کرده است.

مقامات انگلیسی اعلام کردند اعزام این ناوشکن به جزایر مالویناس از مدتها پیش برنامه ریزی شده بود و استقرار آن در ارتباط با افزایش تنشها بر سر مالکیت این جزایر نیست.

قرار است که در ماههای آتی ناوشکن اچ ام اس دانتلس ( HMS Dauntless) برای جایگزین شدن با ناوشکن "اچ ام اس مونتروس" HMS Montrose عازم دریای اطلس جنوبی شود.

اعزام این ناوشکن به اطلس جنوبی در حالی است که تنشها میان انگلیس و آرژانتین بر سر مالکیت جزایر مالویناس افزایش یافته است و "دیوید کامرون"، آرژانتین را به "استعمارگری" متهم کرده است.

از سوی دیگر اعزام این ناوشکن در آستانه سی امین سالگرد آزادسازی این جزایر از سوی انگلیس پس از حمله آرژانتین صورت می گیرد.

این در حالی است که یکی از سخنگوهای نیروی دریایی سلطنتی انگلیس ضمن رد این گزارشها اعلام کرد: نیروی دریایی سالهاست که حضور مستمری را در اطلس جنوبی داشته و اعزام این ناوشکن از مدتها برنامه ریزی شده، کاملا معمولی بوده و با هدف جایگزینی با یک کشتی دیگر انجام می شود.

ناوشکن اچ ام اس دانتلس با دارا بودن 180 خدمه و طراحی پیشرفته و مجهز بودن به موشکهای ضد هوایی پیشرفته دریایی قابلیت حمل 60 سرباز را دارد.

این ناوشکن همچنین با دارا بودن یک عرشه پرواز بزرگ قابلیت جا دادن چندین بالگرد به اندازه بالگرد "شینوک" و 700 نفر را در عملیات تخلیه غیرنظامیان دارد.

در همین حال "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس در گفتگو با اسکای نیوز تاکید کرد: همواره در صورت لزوم از جزایر فالکلند دفاع می کنیم و این به معنای تهدید نظامی نیست و هیچ چیز غیر عادی در رابطه با اعزام این ناوشکن وجود ندارد.