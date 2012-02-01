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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۴۱

در بابلسر/

83 میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی دهه فجر اختصاص یافت

83 میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی دهه فجر اختصاص یافت

بابلسر - خبرگزاری مهر: فرماندار بابلسر گفت: بیش از 83 میلیارد ریال اعتبار به پروژه های عمرانی دهه فجر بابلسر در سالجاری اختصاص یافت.

محمد رضا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان اعتبار برای 28 دستگاه  اجرایی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: یکی از دستاوردهای بزرگ نظام، حضور با شکوه مردم در تمام صحنه ها بوده که یکی از وجوه متمایز انقلاب اسلامی ایران نسبت به سایر انقلابها است.

فرماندار بابلسر تاکید کرد: ما مسئولان امانت دار رای مردم هستیم و مردمی که پشتوانه رای آنها قانون بوده  باید به بهترین نحو ممکن از حقوق آنها دفاع شود.

وی گفت: استفاده از بزرگان دینی و اعتقادی موجب جلوگیری از هر نوع ناهماهنگی و سبب روشنگری  در مردم می شود.

نادری افزود: مردم ما  آگاهانه در انتخابات شرکت می کنند و برگزاری 30 انتخابات در طول 33 سال از عمر انقلاب اسلامی نشان دهنده حضور فعال و پرشور آنان است.

فرماندار بابلسر تصریح کرد: بنای انقلاب اسلامی، قانون اساسی است که با مشارکت مردم پی ریزی شده و لازمه مشارکت مردم، توجه مسئولان نظام به مردم است.

کد مطلب 1523220

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