کاندیداها یکدیگر را تخریب نکنند/حضور همه برای حفظ عزت و استقلال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، آیت الله مهدوی کنی در نشست هیئت رئیسه مجلس خبرگان، با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک سالگرد آغاز امامت حضرت بقیه الله (عج) افزود: دوازدهم بهمن سالگرد ورود امام خمینی (ره) به ایران، و آن روزی است که دهه فجر آغاز می شود که به قول امام راحل، دهه‌ای است که انقلاب نور در این دهه واقع شد.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: با توجه به مسائل منطقه‌ای حضور چشمگیر علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی در انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث کوری چشم دشمنان خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم از ایام الله دهه فجر به خوبی استفاده کنیم و هر سال برنامه هایی برای بزرگداشت آن داشته باشیم تا آثار این ایام بزرگ را فراموش نکنیم.

آیت الله مهدوی کنی در ادامه به راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و گفت: ترغیب و تشویق مردم به حضور در راهپیمایی 22 بهمن که هر سال برگزار می شود بسیار مهم است و امسال هم با توجه به مسائل منطقه‌ای، علاقه‌مندان به انقلاب حضور چشمگیری خواهند داشت تا چشم دشمنان را با حضور خودشان کور کنند.

وی افزود: راهپیمایی‌های 22 بهمن هر سال بهتر از سال‌های گذشته بوده است و امسال هم بهتر خواهد بود.

آیت الله مهدوی کنی در ادامه به برگزاری انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه اشاره کرد و گفت: توصیه بنده به نمایندگی از هیئت رئیسه و اعضای خبرگان رهبری به احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌ها این است که در جهت هماهنگی، همدلی و وحدت و دعوت مردم به شرکت پرشور در انتخابات گام بردارند.

وی افزود: شرکت مؤمنان و علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی و ملت ایران در انتخابات می تواند آثار خوبی برای انقلاب و بقای آن و تثبیت نظام داشته باشد و ما باید در مقام تثبیت کار کنیم.

رئیس مجلس خبرگان خطاب به نامزدهای مجلس شورای اسلامی گفت: در انتخابات، نامزدها طوری برخورد کنند که مردم را ناامید نکنند و از اسراف در تبلیغات پرهیز کنند و یکدیگر را تخریب نکنند.

وی همچنین با توصیه انتخاباتی به اصحاب رسانه افزود: مطبوعات، رسانه‌ها اعم از رسانه های عمومی و رسانه های خاص، مجلات و رادیو و تلویزیون اخباری که باعث دلسردی مردم در انتخابات می شود منتشر نکنند.

آیت الله مهدوی کنی گفت: رسانه ها کاری کنند که مردم علاقه‌مند به شرکت در انتخابات شوند و طوری نباشد که رقابت‌ها دلسردکننده باشد.

وی با بیان اینکه رقابت در انتخابات خوب است افزود: رقابت در همه دنیا برای گرم کردن بازار انتخابات است نه اینکه سردکننده انتخابات باشد.

آیت الله مهدوی کنی گفت: اگر بنا باشد کسانی که طرفدار ولایت، امام و انقلاب هستند با همدیگر رفتارهای ناجور داشته باشند، مردم را ناامید خواهند کرد بنابراین امیدواریم برخوردها خوب باشد.

وی با بیان اینکه ما به عنوان خبرگان و نمایندگان مردم، مردم را به شرکت در انتخابات به عنوان تکلیف دعوت می کنیم افزود: همان طور که امام خمینی (ره) می فرمودند شرکت در انتخابات هم حق است که مردم می توانند شرکت کنند و هم تکلیف مردم.

آیت الله مهدوی کنی گفت: برخلاف مکاتب دیگر که می گویند مردم می توانند شرکت کنند، ما بر مبنایی که امام راحل به ما یاد دادند می گوییم علاوه بر اینکه مردم می توانند در انتخابات شرکت کنند تکلیف هم هست که مردم در سرنوشت خودشان حضور داشته باشند.

حضور مردم از ابتدای انقلاب باعث پیشرفت کارها شد بود

وی با بیان اینکه واگذاری کارها به دیگران و کنار رفتن امر مطلوبی نیست افزود: از اول انقلاب و بعد از انقلاب هم آنچه باعث پیشرفت کارها شد، حضور مردم بود نه عدم حضور؛ آنهایی که نیامدند کاری نکردند، آنهایی که آمدند کاری کردند.

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به آیاتی از قرآن مجید گفت: خداوند می فرماید دفاع از معنویت، عدالت، مسجد و محراب به حضور مؤمنان است نه سکوت مؤمنان؛ اگر دفاع نبود حتی کلیساها هم خراب می شدند چه رسد به مساجد.

آیت الله مهدوی کنی تصریح کرد: بعضی ها فکر می کنند با سکوت، مدارا و کنار رفتن مسائل حل می شود در حالی که به سکوت هیچ مسجدی ساخته نشده و در حدیث است مسجدی که ساخته می شود معنایش این است که قطره خون شهیدی باعث ساخته شدن آن شده است.

وی گفت: حضور همه ولو مشکلاتی هم داشته باشد برای حفظ انقلاب و استقلال کشور و عزت ما، لازم است تا همه باشیم و فرار کردن کاری را اصلاح نمی کند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت برگزاری باشکوه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: چون دشمنان با تحریم‌ها اطراف ما را گرفته‌اند، باید کاری کنیم که به آنها بگوییم تحریم ها ما را به عقب نشینی وادار نکرده است بلکه ما حاضریم.

کاندیداهای مجلس وعده های بی خود به مردم ندهند

آیت الله مهدوی کنی با بیان توصیه هایی به نمایندگان و نامزدهای مجلس شورای اسلامی افزود: کاندیداها وعده های بیخود به مردم ندهند که مردم ناامید شوند.

وی گفت: نامزدها و نمایندگان آنچه را می توانند و وظیفه شان است وعده دهند.

آیت الله مهدوی کنی با بیان اینکه نماینده مجلس، نماینده ملت است افزود: نمایندگان ملت نماینده شهر خودشان نیستند بلکه نمایندگان کل کشورند.

رئیس مجلس خبرگان گفت: بعضی خیال می کنند نماینده فلان شهر مثل فرماندار آن شهر است چرا که فرماندار باید به خیلی کارها برسد و نماینده باید به کلان مملکت و قانونگذاری برسد.

آیت الله مهدوی کنی افزود: نمایندگان باید کاری کنند که فرماندار خوبی به شهرشان بیاید تا آنجا را آباد کند نه اینکه هر کسی به فکر این باشد که کاری برای شهر خودش کند.

وی اضافه کرد: البته ما نمی گوییم نمایندگان برای شهرشان کاری نکنند اما هدف اصلی نماینده این نیست.

آیت الله مهدوی کنی با بیان اینکه نماینده باید وظیفه خود را بداند گفت: نمایندگان باید بدانند که قانونگذاری آنان مفید و عام و فراتر از شهر و دیار خودشان باشد.

رئیس مجلس خبرگان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی افزود: نمایندگان در قانونگذاری، رسیدگی به قوانین، کارهای دولت، نظارت بر کارهای دولت و کارهایی که در مملکت انجام می شود همت مضاعف داشته باشند تا با حسن نیت و دوستی و برادری بتوانند آینده بسیار خوبی برای مملکت رقم بزنند.

آیت الله مهدوی کنی گفت: ما در مجلس خبرگان این آرزو را داریم که مردم در انتخابات حضور یابند و نمایندگان هم در میدان حاضر شوند تا ان‌شاءالله باعث ناامیدی دشمنان شوند.

وی افزود: تاریخ انقلاب هم نشان داده که حضور مردم، نمایندگان و مسئولان همه مشکلات را حل کرده است.

رئیس مجلس خبرگان ابراز امیدواری کرد: خداوند به ملت و مسئولان توفیق خدمتگزاری به کشور، امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری اعطا کند.