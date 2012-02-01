عملیات پرورش چوب در 250 هکتار از جنگل های تنکابن آغاز شد

سید مهدی مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 212 میلیون ریال به پرورش جنگل در این شهرستان اختصاص یافته است که در 250 هکتار از جنگل‌های تنکابن عملیات پرورش انجام خواهد شد.

وی با اشاره به روند اجرایی طرح پرورش جنگل در تنکابن افزود: در 9 ماهه سالجاری پیشرفت فیزیکی اجرای این طرح در مناطق توساکلام و زردکند و یاندشت در حدود 40 درصد و در مناطق داربار و پردسر در حدود 30 درصد بوده است.

وی افزود: برای محافظت از منطقه جنگل‌کاری شده نیز در منطقه توساکلام در حدود هزار و 500 متر عملیات محصور کردن در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنکابن تأکید کرد: در منطقه زردکنده چهار هزار متر عملیات ترمیم و محصور کردن انجام شده است.

مولایی بیان داشت: مناطقی همچون گردکوه و پرچین و پشته نیازمند عملیات واکاری و کاشت مجدد نهال است که مقدمات لازم برای کاشت 10 هزار و 500 اصله نهال در این مناطق فراهم شده است.

حوزه منابع طبیعی شهرستان تنکابن دارای 79 هزار هکتار جنگل و 61 هزار هکتار مرتع است و مجموع مساحت آبادی‌ها و مستثنیات در حدود 20 هزار هکتار برآورد می‌شود.

