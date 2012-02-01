653 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی قزوین واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشار مقدم عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل سازمان بهزیستی قزوین برنامه های دهه فجر این سازمان را تشریح کرد.

وی افزود: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، غبارروبی و گلباران مزار شهدا، افتتاح واحدهای مسکونی مهر ویژه معلولان، بهره برداری از کانون قرآن و عترت شهید فیاض بخش در استان، برپایی جشن و نمایشگاه ویژه دهه مبارک فجر در مهدهای کودک، شرکت در مسابقات فوتسال ادارات استان با عنوان جام بصیرت، برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع تحکیم بنیان خانواده، آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از اعتیاد در محلات، محیط های کار و آموزش برای عموم مردم را از جمله برنامه های پیش بینی شده در این ایام است.

افشارمقدم گفت: همزمان با دهه مبارک فجر 653 واحد مسکونی مددجویان بهزیستی قزوین به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

وی یادآور شد: از مجموع هزار و 102 نفر ثبت نام کننده در مرحله اول تعداد 622 نفر در حوزه اجتماعی و 480 نفر در حوزه توانبخشی تحت پوشش این خدمات قرار دارد.

افشارمقدم بیان کرد: در سال آینده نیز یک هزار و 236 نفر از ثبت نام کنندگان مسکن مهر در اولویت واگذاری قرار می گیرند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین از مددجویانی که در اولویت اول و دوم ثبت نام کرده اند، خواست: برای تکمیل آورده خود به سازمان بهزیستی استان مراجعه و مدارک خود را تکمیل کند.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات رایگان در 13 پایگاه سلامت روان در استان برای عموم مردم، تخفیف 50 تا 100 درصدی ارائه خدمات در مراکز مشاوره، ژنتیک و ترک اعتیاد در این ایام برای عموم مردم، بازدید از مراکز حرفه آموزی، توانبخشی و معلولان تحت پوشش طرح CBR در استان، شرکت همکاران و جامعه هدف بهزیستی دوشادوش مردم مومن قزوین در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن را از دیگر برنامه های بهزیستی استان در ایام دهه فجر است.

افشارمقدم با اشاره به نقش رسانه های گروهی در اطلاع رسانی مناسب به مردم اظهارداشت: برای انعکاس فعالیتها و خدمات بهزیستی نیازمند مشارکت رسانه های گروهی استان هستیم و از خبرنگاران انتظار داریم ضمن بیان نقاط قوت و مشکلات موجود مدیران بهزیستی را در ارائه خدمات بهتر به مددجویان یاری کنند.