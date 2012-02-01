بیانیه قرارگاه عمار به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب و انتخابات مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه عمار در بیانیه خود با اشاره به فضای رقابتی ایجاد شده درانتخابات نهمین دوره مجلس آورده است: گروهی از اصول‌گرایان معتقدند که باید با سعه صدر و سماحت بیشتری به آرایش نیروها برای ورود به مجلس اقدام نمایند، و گروه دیگر زمانه را نیازمند چنین بردباری و سماحتی نمی‌بینند و تحمل نیروهایی که از قوت چندانی برخوردار نیستند را به صلاح نمی‌دانند. هر دو نیز بر اساس درکی که از اصول و اصولگرایی دارند مشی خود را دقیق‌تر و مناسب‌تر با این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی می‌دانند. چاره کار نه در تخریب و متهم کردن همدیگر به خروج از اصولگرایی و نه در تنازل از تشخیص و اجتهاد خود نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی است.

متن کامل بیانیه قرار گاه عمار به این شرح می باشد.

والفجر ولیال عشر

بار دیگر شب‌های روشن دهه فجر فرا رسیده و ایران اسلامی فرصتی دیگر می‌یابد تا خاطره بی‌نظیر و شیرین انقلاب کبیر اسلامی را در حافظه چندهزار ساله خود مرور کند.

حافظه‌ای که بار سنگین و دیرین مظالم پادشاهان مستبد و سلسله‌های جائر را با خود دارد. پادشاهانی که حضرت روح‌الله همچو طوفانی سهمگین بنیاد آنها را برانداخت و همچون نسیمی دلنشین سرنوشت کشور را به دست‌های رو به خدای ملت مؤمن سپرد.

دهه فجر فرصتی فراهم برای ذکر و فکر است که گویی آوای ملکوتی «و ذکرهم بایام‌الله» همه دلهای پاک را به عبور از غفلت‌ها و درک عمیق نعمت‌های لایزال الهی می‌خواهند.

نعمت‌هایی که پس از فهم شکر می‌طلبد و چه شکری بالاتر از بهره‌وری درست و کامل از آنها در مسیر رشد و پیشرفت. جمهوری اسلامی در سی‌وسومین سالگرد حیات مبارکش در آستانه حرکت شاکرانه دیگری از سوی صاحبان اصلی قرار گرفته است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیش است و بار دیگر ساکنان و عازمان این نهاد سرنوشت‌ساز باید در معرض انتخاب آحاد مردم قرار گیرند و تلاش کنند تا برای راهیابی به قوه مقننه نسبت به رقبا آراء آحاد بیشتری از مردم را به خود اختصاص دهند.

فرصت بزرگ انتخابات عرصه تازه‌ای برای بازخوانی داشته‌های نخبگان و خواسته‌های ملت است.

آنها که التزامشان به تکالیف قانونی و ضوابط جمهوری احراز شده است امکان آن را دارند که از حقوق کامل و غیر قابل سلب خود برای معرفی کارنامه و برنامه‌شان به مردم استفاده کنند و در گردونه رقابتی جدی به تلاش برای کسب اکثریت بپردازند.

همه آنهایی که پا به این مرحله گذاشته‌اند محترم‌اند و از حقوق یکسان برای انجام فعالیت‌های انتخاباتی در چارچوب قانون برخوردارند.

اما بهترین انتخاب انتخابی است که در آن مردم با آرامش و طمأنینه و دقت و پرسش و تحقیق و مشورت، خوب را از بد و خوبتر را از خوب تمیز دهند و رأی خود را بر اساس شاخص‌هایی که در نظر دارند به اصلح و شایسته‌تر متوجه سازند.

هر حرکتی که بخواهد با ایجاد هیجان‌های کاذب و جوسازی‌های بی‌مبنا و ادعاهای غیر مستند فضای انتخابات را احساسی و ملتهب کند و چارچوب منطقی و اخلاقی انتخاب را در هر حدی بر هم زند حرکتی غیر انقلابی، خودخواهانه و ارتجاعی است و با حرکت رو به پیشرفت و رشد روزافزون بصیرت سیاسی مردم در تضاد قرار خواهد گرفت.

قرارگاه عمار از همه کاندیداها چه آنها که به شکل مستقل و منفرد وارد عرصه انتخاب شده‌اند و چه آنها که وابسته جریانات و گروه‌های مختلف سیاسی هستند می‌خواهد تا با رعایت تقوای الهی و خالص کردن انگیزه‌ها و نیات درونی، انتخابات نهم را عرصه‌ای مغتنم برای ارتقاء فرهنگ سیاسی کشور بدانند و به تجربه‌ای خاطره‌انگیز در حافظه تاریخی جمهوری‌اسلامی تبدیل کنند.

انتخابات نهم از هر جهت ظرفیت و قابلیت چنین اتفاقی را دارد. از یک سو موج عظیم بیداری در جهان اسلام متوجه سرسلسله جریان تاریخی بیداری اسلامی یعنی ایران سربلند و پرافتخار است تا ببیند ملتی که با بصیرت و فداکاری خود این جریان را آغاز کرد چگونه رهبری ادامه آن را برعهده می‌گیرد و نقش الهام‌بخش و افق‌گشایی خود را در ترازی بالاتر و با نیروی تازه تجدید می‌کند.

از دیگر سو جوامع بحران‌زده غرب از آمریکا تا اروپا با نگرانی، مردم‌سالاری دینی در ایران را به نظاره نشسته‌اند که چگونه با مشارکت وسیع و آگاهانه مردمی که صدها سال آماج طعن و تحقیر غرب بوده‌اند دموکراسی‌های بیمار و بی‌علاج آنها را به چالش می‌کشند و همزمان با فرو افتادن پی‌درپی دیکتاتوری‌های مورد حمایت غرب، بهار نظام مردمی و ارزشی خود را به رخ دموکراسی‌های خزان‌زده فرنگی می‌کشند.

انتخابات نهم مجلس از جهت دیگری نیز کم‌نظیر و بدیع است.این اولین‌بار پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری است که دوباره صندوق‌های رأی میزبان آرای شهروندان جمهوری اسلامی است.

اگر فتنه 88 و عوامل خودفروخته یا متوّهم آن با فشارهای سیاسی و تبلیغاتی و جنگ روانی سنگینی که به راه انداختند می‌توانستند انتخابات را مخدوش و آراء اکثریت را بی‌اثر کنند و نظام را از پاسداری رأی مردم منصرف گردانند چگونه ممکن بود که دوباره آحاد ملت را به حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی دعوت نموده و از آنها خواست رأی‌شان را به نظامی بسپارند که باج‌خواهان متوهم و خودپرستان کم‌ظرفیت در خود توانایی منهدم کردن قواعد جمهوریت آن را می‌بینند. امتحان سخت و البته خوش‌فرجام فتنه88 آحاد مردم ایران را بار دیگر مطمئن ساخت که در جمهوری‌اسلامی حرمت رأی مردم از هر چیزی بالاتر است و هیچ هزینه‌ای نظام مردمی ما را ازالتزام به حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش منصرف نخواهد کرد.

پایمردی معجزه آسای ولایت فقیه در دفاع از رأی اکثریت و قواعد جمهوریت نظام در کوران نامردمی‌ها و بی‌بصیرتی‌های فتنه‌گران و ساکنان فتنه برای سال‌ها نظام را در برابر دیکتاتوری‌های مدرن و مستبدان یقه سفید و پرمدعا بیمه کرد و توده مردم را به حضور گسترده و نقش‌آفرینی فعال در مدیریت نظام امیدوارتر ساخت.

اکنون انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تیر خلاصی به مجموعه توطئه‌ها و دسیسه‌های کم‌نظیر و پرحجم دشمنان انقلاب‌اسلامی در سه سال اخیر خواهد بود و از همین روست که پیشاپیش رعشه بر اندام مستکبران جهان و بوقهای مفلوک پروپاگاند سیاسیشان انداخته و آنها را مثل همیشه به گنده‌گویی‌ها و یاوه‌سرایی‌های مضحک واداشته است.

هذیان‌های تبلیغاتی اخیر بلندگوهای فرنگی و دل‌سپردگان داخلی‌شان ناشی از وحشتی است که امواج عظیم بیداری اسلامی بر جانشان افکنده و آنها را در برابر این پرسش سهمگین قرار داده است که اگر ملت این بار هم با حضوری دشمن شکن، مردم‌سالاری دینی را در ام‌القرای جهان اسلام به رخ زرد دموکراسی‌های پوشالی غرب بکشد چه انرژی عظیم و متراکمی را در ملت‌های مستضعف در سرتاسر جهان از امریکای لاتین تا خاورمیانه تا آسیای جنوب شرقی آزاد خواهند کرد و چگونه غرب سردرگم و پیچیده در بحرانهای داخلی را به انفعال و استیصال خواهد کشاند.

قرارگاه عمار مناسب می‌بیند که در این فرصت به پرسش‌های مکرری که این روزها پیرامون تنوع نامزدها و فهرست‌های انتخاباتی در میان اصولگرایان مطرح می‌شود پاسخی هر چند مجمل ارائه نماید.

جمع‌بندی قرارگاه عمار این است که انتخاب حق مردم است و اگر دوستان اصولگرا به هر دلیلی تا کنون نتوانسته‌اند به جمع‌بندی مشترک و ارائه فهرست‌های یکسان انتخاباتی

برسند، فرصتی دیگر برای داوری نهایی مردم فراهم آمده است که باید تعیین کنند در رقابت انتخاباتی کدام نگاه را بیشتر تأیید می‌کنند.

اگرچه اتحاد و اتفاق نظر، همیشه امری مطلوب است و اگر این بار هم در تقابل با جریان‌های فرصت طلب، لازم باشد اصول‌گرایان بار دیگر به وحدت و اشتراک نظر در لیست‌های انتخاباتی خود برسند، ولی شاید این بار اختلاف نظر در نحوه نیل به اهداف، همراه با اشتراک نظر در مبانی و اصول، فرصتی دیگر برای رشد جامعه انقلابی ما فراهم آورده باشد.

گروهی از اصول‌گرایان معتقدند که باید با سعه صدر و سماحت بیشتری به آرایش نیروها برای ورود به مجلس اقدام نمایند، و گروه دیگر زمانه را نیازمند چنین بردباری و سماحتی نمی‌بینند و تحمل نیروهایی که از قوت چندانی برخوردار نیستند را به صلاح نمی‌دانند. هر دو نیز بر اساس درکی که از اصول و اصولگرایی دارند مشی خود را دقیق‌تر و مناسب‌تر با این مقطع از تاریخ انقلاب اسلامی می‌دانند. چاره کار نه در تخریب و متهم کردن همدیگر به خروج از اصولگرایی و نه در تنازل از تشخیص و اجتهاد خود نسبت به شرایط سیاسی و اجتماعی است.

مزیت مردم‌سالاری دینی در همین است که اطراف گوناگون و گروه‌های مختلف، پیشنهادهیا خود را به مردم عرضه و از مبانی و مستندات و استدلالهای خود به شکلی منطقی و اخلاقی دفاع کنند و در نهایت به رأِ و انتخاب اکثریت مردم گردن بگذارند. ضمن آنکه پرهیز از رفتارهای غیر اخلاقی و تأکید بر مشترکات در ضمن ارائه شفاف و صادقانه تفاوت‌ها و تنوع نگاه‌ها امری ضروری و از لوازم اصولگرایی است.

قرارگاه عمار از همه فعالان فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی می‌خواهد تا در ایام مانده به برگزاری انتخابات دقیقاً اشاره رهبری حکیم انقلاب را دنبال کنند و فارغ‌ از تعلق‌ها و تعصب‌های مقطعی و سیاست زده، همواره مصلحت نظام و انقلاب را در صورت تزاحم بر مصلحت افراد و گروه‌ها مرجع دارند. قرارگاه عمار در بیانیه‌های بعدی به تفصیل شاخص‌های انتخاب و معیارهای اصلحیت را از نگاه خود با مردم در میان خواهد گذاشت.