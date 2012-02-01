معرفی برترین خاطره نویسان دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره ملی خاطره ویسی دفاع مقدس عصر روز چهارشنبه 12 بهمن در مراسمی در تالار سوره حوزه هنری برگزیدگان خود را شناخت.

بر این اساس در این مراسم و در بخش خاطرات خود نوشت هیئت داوران برگزیدگان خود را به شرح زیر معرفی کرد:

نفر اول: عادل کبیری با خاطره والفجر

نفر دوم: داوود گودرزی با خاطره گل شبدر

نفر سوم: میترا آسمانی با خاطره چشم‌ها را باید شست

همچنین در این بخش محمد علی نوروزی، عباس نیری،عباس جعفری مقدم، امیر عابدی و مینا محمدی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش خاطرات دیگر نوشت نیز هیئت داوران آثار برگزیده را به این شرح معرفی کرد:

نفر اول: معصومه سپهری با روایت خاطره‌ای با نام روز پانزدهم از سید نورالدین عاصمی

نفر دوم: محمد حسن زند کریمی با روایت خاطره دو دقیقه بر فراز مقدادیه از عقیل زرگر

نفر سوم: عبدالرضا شیرکوند با روایت خاطره سه ساعت در اسارت از عبدالرضا شیرکوند.

در این بخش همچنین مصطفی مصیب زاده، محمود مهدوی، مهدی نعلبندی، فاطمه ریکوندی، علیرضا نوری و عبدالرضا قنبرلو به عنوان راوی خاطرات دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفتند.