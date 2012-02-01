350 نفر به عضویت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان آستارا در آمدند

بیژن خالق وردی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنج نفر عضو هیئت مدیره در سال جاری با برگزاری انتخابات از میان اعضا تعیین و فعالیتهای این انجمن بصورت جدی آغاز شده است.

وی اظهارداشت: اعتبار نامه فعالیت اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان آستارا با حضور مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستانی به آنان تحویل شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا گفت: حضور فعال اعضای هیئت مدیره این انجمن در جلسات مرتبط با حقوق مصرف کنندگان در شهرستان بویژه جلسات اصناف و کمیسیون نظارت از عمده فعالیتهای انجمن در آستارا بوده و در این راستا دوره های آموزشی نیز در زمینه نحوه فعالیت انجمن برای اعضا برگزار شده است.

وی افزود: در حال حاضر امکانات اولیه فعالیت انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آستارا در اختیار این انجمن قرار گرفته و در خصوص اسکان مناسب انجمن نیز هماهنگی های لازم با فرمانداری شهرستان صورت گرفته است.

خالق وردی پور در ادامه از بررسی 134 گزارش مردمی واصله به سامانه 124 اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آستارا خبرداد و اظهارداشت: بر اساس گزارش ها مربوط بازرسان این اداره با مراجعه به واحد های صنفی مورد نظر اقدام به بازرسی کرده و در نتیجه 82 واحد متخلف شناخته شدند.

وی همچنین گفت: برای متخلفان پرونده های به ارزش 78 میلیون ریال تشکیل و برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا تصریح کرد: طی ماه های مهر، آبان و آذر امسال به ترتیب 44، 43 و 47 مورد گزارش از طریق سامانه 124 ستاد خبری این اداره دریافت شد.

وی در ادامه از شهروندان این شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی مراتب را از طریق سامانه ستاد خبری 124 این اداره اعلام کنند.