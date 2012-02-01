انتخابات قبل از انقلاب توهین به مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی عصر چهارشنبه در اولین روز از دهه فجر در دیدار با مدیران اجرایی استان تصریح کرد: در انتخابات دوره طاغوت افرادی به کار گماشته می شدند و انتخابات حالت فرمایشی داشت.

وی با بیان اینکه جمهوریت در زمانهای قبل از انقلاب در کشور وجود نداشت، اضافه کرد: اما امروز مردم برای خود تعیین تکلیف می کنند.

امام جمعه اردبیل انتخابات را نقطه رسم افکار مردم به مدیریت دانست و افزود: کشورهای غربی با تمام ادعاهای خود نتوانسته اند این قابلیت را از خود نشان دهند که تسلیم اراده مردم هستند، اما در ایران انتخابات آزادانه برگزار و مردم برای خود تصمیم می گیرند.

وی با بیان اینکه بزرگترین هنر انقلاب اسلامی ایران این بود که کشور ایران را به جایگاه واقعی خود رساند، یادآور شد: برگزاری انتخابات آزاد و تعیین سرنوشت مردم به دست ملت از دیگر دستاوردهای مهم انقلاب 57 بود.

عاملی عنوان کرد: قبل از انقلاب اسلامی ایران استقلال نداشت و در کشورهای دیگر برای ایران تصمیم گرفته می شد، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی کشور ایران استقلال خود را به دست آورد و در دنیا به جایگاه اصلی خود رسید.

وی با بیان اینکه انقلاب مدیون خون شهدا است، افزود: در 33 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد دشمنان هر چه از دستشان بر آمد برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران مضایقه نکردند و این فخری برای نظام و انقلااب است.

افتتاح 247 پروژه طی دهه فجر در اردبیل افتخار نظام است

استاندار اردبیل نیز در این دیدار طی سخنانی با اشاره به افتتاح پروژه ها در ایام دهه فجر تصریح کرد: در دهه فجر 247 پروژه عمرانی، تولیدی و اقتصادی با یک هزار و 570 میلیارد ریال تکمیل و در اختیار مردم گذاشته می شود.

سید حسین صابری گفت: در هر فرصتی که ایجاد شده و پروژه ای به اتمام رسیده، بدون فوت وقت این طرحها افتتاح و در راستای رفاه عمومی در اختیار مردم گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه ممکن است تا پایان دهه فجر تعداد پروژه ها افتتاحیه بیشتر شود، متذکر شد: اگر پروژه ای به صورت 100 درصد به اتمام نرسد، افتتاح نمی شود اما هر وقت پروژه تکمیل شد به بهره برداری خواهد رسید.

