20 هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان سمنان افزوده می شود

همت هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ایام الله دهه مبارک فجر 200 برنامه فرهنگی و ورزشی در سطح استان سمنان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: 20 هزار مترمربع فضای ورزشی به فضاهای ورزشی این استان افزوده می شود.

وی همچنین از بهره برداری از 10 طرح عمرانی ورزشی نیز خبر داد و افزود: برای این طرح ها 40 میلیارد ریال هزینه شده است.

هادیان با بیان این که بیشتر این طرح ها روستایی است افزود: سالن های ورزشی روستاهای خیج، دشت شاد، رضوان، ده ملا و رویان در شهرستان شاهرود، سالن های ورزشی افتر و لاسجرد در شهرستان سمنان، یک سالن ورزشی در شهرستان آرادان به بهره برداری می رسد و زمین های چمن هاکی ، سالن هزار نفری و سالن روستای چاشم هم در شهرستان مهدیشهر آماده بهره برداری است.

به گفته هادیان، اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در حوزه جوانان هم دو برنامه شاخص دارد که شامل همایش جوانان و خانواده و همایش زن و آسیب های اجتماعی است.

وی حضور اساتید برجسته کشوری را در زمان برگزاری این همایش ها در سطح استان یادآور شد.