  1. استانها
  2. سمنان
۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۴۷

هادیان در گفتگو با مهر:

20 هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان سمنان افزوده می شود

20 هزار مترمربع به فضاهای ورزشی استان سمنان افزوده می شود

سمنان-خبرنگار مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان سمنان گفت: با بهره برداری از طرح های ورزشی در دهه فجر،20 هزار مترمربع فضای ورزشی به فضاهای ورزشی این استان افزوده می شود.

همت هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ایام الله دهه مبارک فجر 200 برنامه فرهنگی و ورزشی در سطح استان سمنان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: 20 هزار مترمربع فضای ورزشی به فضاهای ورزشی این استان افزوده می شود.

وی همچنین از بهره برداری از 10 طرح عمرانی ورزشی نیز خبر داد و افزود: برای این طرح ها 40 میلیارد ریال هزینه شده است.

هادیان با بیان این که بیشتر این طرح ها روستایی است افزود: سالن های ورزشی روستاهای خیج، دشت شاد، رضوان، ده ملا و رویان در شهرستان شاهرود، سالن های ورزشی افتر و لاسجرد در شهرستان سمنان، یک سالن ورزشی در شهرستان آرادان به بهره برداری می رسد و زمین های چمن هاکی ، سالن هزار نفری و سالن روستای چاشم هم در شهرستان مهدیشهر آماده بهره برداری است.

به گفته هادیان، اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در حوزه جوانان هم دو برنامه شاخص دارد که شامل همایش جوانان و خانواده و همایش زن و آسیب های اجتماعی است.

وی حضور اساتید برجسته کشوری را در زمان برگزاری این همایش ها در سطح استان یادآور شد.

کد مطلب 1523242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها