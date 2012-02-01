به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نخستین کنگره ملی خاطره نویسی دفاع مقدس عصر روز چهارشنبه 12 بهمن در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سردار سید محمد باقر زاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در سخنانی با اشاره به آغاز نهضت خاطره نویسی دفاع مقدس در سال های اخیر گفت: تردیدی نیست که مهمترین هدف خاطره نویسی دفاع مقدس آشنایی با تاریخ دفاع مقدس و سیره و روش رفتاری شهداست وایثارگران است. این پیام ها اگر چه لفظی و متنی است اما در باطن خود کارکردی تکوینی دارد و موجب بارور شدن خلاقیت در خلق اثر ادبی می شود.

وی ادامه داد: بیان خاطرات جنگ را باید توام با برکات معنوی دانست که از حیثیت اجتماعی ما دفاع می کند به همین خاطر در گام نخست وظیفه داریم که تا اهمیت بازگویی این خاطرات را به صورت مداوم گوشزد کنیم تا از فراموشی و کند شدن جریان عمومی روایت این خاطرات جلوگیری شود.

باقر زاده افزود: برگزاری این کنگره رسمیت بخشیدن به جریان روایت خاطرات و نیز ایجاد شرایطی است که در آن افراد حائز آمادگی و صلاحیت می توانند در امر خاطره گویی مشارکت جدی تری داشته باشند. اما با این وجود مساله نظارت بر خاطرات را از حیث جلوگیری از ورود برخی تحریف ها و تخریب ها نباید به فراموشی سپرد. باید تدبیری اندیشیده شود تا این خاطرات از مسیر افرادی روایت شود که به درستی در بطن بحث دفاع مقدس بوده اند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همچنین با اشاره به اینکه برآیند خاطرات روایت شده از دفاع مقدس باید منجر به تدوین تاریخ شفاهی دفاع مقدس شود گفت: در حوزه تاریخ نگاری دفاع مقدس هنوز نتوانسته ایم کار در خور توجهی را به انجام برسانیم و این موضوع هنوز مدون نشده است. در همین راستا لازم است تا حرکت های پژوهشی ما نیز بر مبنای خاطره نویسی ساماندهی شود و خاطرات کمتر دیده و شنیده شده دست مایه خلق آثار هنری بدیع قرار بگیرد.

وی همچنین با تاکید بر ضرروت روایت گروهی خاطرات دفاع مقدس تاکید کرد: مساله فعالیت بر روی روایت خاطرات جنگ از زبان منابع خارجی را نباید از توجه دور کرد. این حوزه هنوز نیازمند توجه شایسته ای است که در این میدان وسیع و مهم انجام نپذیرفته است.

داوری بیش از 12 هزار خاطره در کنگره ملی خاطره نویسی دفاع مقدس

همچنین در این مراسم سرهنگ حسن رسولی معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در سخنانی با اشاره به ایجاد تفکیک های متعدد در حوزه روایت خاطرات جنگ و ورود مقطعی به بررسی و روایت خاطرات روستاییان در حوزه دفاع مقدس در قالب این کنگره گفت: از حدود دو سال قبل فعالیت کنگره های استانی ما در حوزه خاطره نگاری زیاد بود و در قالب این کنگره ها سعی کردیم از دورترین منابع و موقعیت های جغرافیایی در کشور نیز به جمع آوری خاطرات دفاع مقدس بپردازیم.

وی ادامه داد: در کنگره امسال 12014 اثر در قالب فراخوان به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 2150 اثر مورد داوری قرار گرفت و در این فرآیند حتی برخی از آثاری که در داوری های استانی رد شده بود نیز مورد بررسی و داوری مجدد قرار گرفت.

رسولی مراحل داوری این دوره از این کنگره را درچهار مرحله توصیف کرد و گفت: در مرحله نهایی کنگره امسال 20 اثر در مجموع به عنوان اثر برگزیده معرفی شدند که این آثار در نهایت در کتابی با عنوان «یادنامک» منتشر خواهد شد.

وی همچنین از حمید حسام به عنوان دبیر علمی و از مصطفی رحیمی، سید محمد میرکاظمی، حسین رحیم پور و معصومه رامهرمزی به عنوان داوران این کنگره یاد کرد.

در این مراسم همچنین اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به بازگویی چند خاطره از دوران دفاع مقدس پرداخت.