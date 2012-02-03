بررسی دیدگاههای دو فیلسوف در مورد ارتباط فلسفه و الهیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اینکه چه نسبتی میان فلسفه و الهیات وجود دارد از مسائل چالش برانگیز این دو حوزه به شمار می‌رود.

برخی معتقد هستند که در گذشته فلسفه به عنوان کنیز الهیات بوده و به الهیات خدمت کرده است. در حال حاضر نیز برخی از متفکران از اهمیت این موضوع غافل هستند که "دوستدار خرد" بودن را در حیطه وظایف الهیات قرار دهند.

این کتاب مشتمل بر مقالاتی است که نسبت میان فلسفه و الهیات را مورد توجه قرار داده است، فیلسوفان معتبری چون آلوین پلنتینگا و ویلیام کریگ در این اثر دارای مقاله هستند.

در واقع دغدغه این فیلسوفان این است تا نشان دهند که چگونه فلسفه می‌تواند سوالهای الهیات را تصریح کند. در واقع هدف این است که فلسفه به برخی ابهامات حوزه الهیات پاسخ دهد و کمکی به این حوزه نماید.

این کتاب با عنوان "سهم فلسفه در الهیات مسیحی" از سوی گروه انتشاراتی بیکر منتشر شده است.