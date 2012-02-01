به گزارش خبرگزاری مهر،برنامه های اجرایی دهه فجر در شهرستان رستم که توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می شود، اعلام شد.

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان رستم در راستای اهداف فرهنگی وهنری دینی و اسلامی خود برنامه های قابل اجرا توسط این اداره در شهرستان رستم را اعلام کرد.

اجرای نمایش لحظه ای سکوت (دفاع مقدس)، عصر شعر فجریون، مسابقه حفظ سوره فجر، برگزاری نمایشگاه کتاب، برگزاری نمایشگاه عکس یاد امام (ره)، برگزاری جنگ شادی،غبار روبی گلزار شهدا با همکاری ستاد دهه فجر، عیادت از خانواده شهدا با همکاری ستاد دهه فجر از جمله برنامه های این شهرستان اعلام شده است.

نمایشهای راه یافته به چهارمین جشنواره استانی تئاتر جوان فارس اعلام شد

آثار ارسالی به چهارمین جشنواره استانی تئاتر جوان فارس مورد بازبینی هیأت داوران فنی قرار گرفت و نتایج اعلام شد.

هیئت داوران متشکل از: اصغر زیبایی نژاد، خلیل بردباریان و ملیحه حاتمیان نمایشهای "خنکای ختم خاطره" "با من مثل باران حرف بزن"، "خراکتور"، "این خر دیگه خر نمیشه"، "محاکمه ژاندارک"، "مجلس نامه" ،"ساعتی با سکوت" و"جیغ و جهل" را پس از بازبینی مورد تائید و تصویب قرار داده و به جشنواره معرفی کردند.

از جمله نمایشهای راه یافته در جشنواره مجلس نامه به کارگردانی سید محمدهادی هاشم زاده است که توسط هنرمندان شیرازی اجرا می شود.

این نمایش اتفاقاتی را حکایت می کند که در زمان شاهان قجری افتاده و در قصر تصمیم بر آن دارند تا گروهی تعزیه گردانی و تعدادی نیز نمایش تخت حوضی برگزار کنند، ولی در این بین اتفاقاتی افتاده و عده ای سوء استفاده کرده است.

تئاتر مجلس نامه به نویسندگی محمد رحمانیان و با بازی بازیگرانی چون علیرضا جهاندیده، سیدعلیرضا موسوی، حسین چناری، فریبا دهدشتی، افروز ستوده نیا، نیلوفر تقوی فرد، ژیلا زارعی، فاطمه عابدی، فاطمه اذعان، ناهید دهقانی، مریم نوروزی، سارا تاج و شکوفه شعله ور در جشنواره امسال به نمایش گذاشته می شود.

از دیگر نمایشهای راه یافته به چهارمین جشنواره استانی تئاتر جوان فارس، می توان به تئاترهای ذیل اشاره کرد:

"این خر دیگه خر نمیشه" به کارگردانی سید مرتضی شاه نعمتی از شهرستان مرودشت، "ساعتی با سکوت" به کارگردانی ستار گودرزی از شهرستان رستم، "جیغ و جهل" به کارگردانی محمدجواد بدیعی زاده از شهرستان لارستان، "خراکتور" به کارگردانی علی برزگر از شهرستان خرم بید، "محاکمه ژاندارک" به کارگردانی محمدرضا طاهری از شهرستان داراب، "قصه های درگوشی" به کارگردانی محمدجابری از شهرستان دارابو "آخرین ایستگاه" به کارگردانی زهرا کریمی از شهرستان فسا.

جشنواره استانی تئاتر کودک و نوجوان در شهرستان مرودشت برگزار می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرودشت از برگزاری جشنواره استانی تئاتر کودک و نوجوان همزمان با ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

حمزه علیزاده ضمن تشریح برنامه های دهه فجر گفت: این جشنواره با حضور شش گروه برتر نمایش استان فارس از 19 الی 21 بهمن به مدت سه روز در تالار مهر شهرستان مرودشت برگزار می شود.

وی بیان کرد: با فراخوانی که در آذرماه سالجاری صورت گرفت 15 اثر نمایشی به دو شیوه تئاتر عروسکی و صحنه ای به دبیرخانه برگزاری جشنواره ارسال شد که پس از بازبینی آثار از سوی هیئت داوران شش اثر برای حضور در بخش نهایی انتخاب شدند.

علیزاده از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره استانی تئاتر کودک و نوجوان در تاریخ 21 بهمن با حضور مسئولین استانی و شهرستان خبر داد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرودشت با اشاره به دیگر برنامه های دهه فجر در این شهرستان گفت: نمایشگاه هنرهای تجسمی از آثار هنرمندان شهرستان مرودشت 13 بهمن در نگارخانه مهر افتتاح خواهد شد که تا 22 بهمن برای بازدید عموم علاقمندان دائر است.

وی دیدار با خانواده های شهدا و ایثارگران و برگزاری جشنهای پیروزی انقلاب و هفته وحدت را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: مراسم جشن انقلاب 14 بهمن در تالار فرهنگیان مرودشت برگزار می شود که در این مراسم از چهره های برتر شهرستان در رشته های قرآنی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سایر رشته ها تجلیل خواهد شد.