بزرگترین مرکز تولید بلوک های گازی AAC شرق کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، واحد تولیدی صنعتی سبک سازان شرق عصرچهارشنبه دوازدهم بهمن ماه با حضور استاندار خراسان شمالی و جمعی از مسئولان اجرایی استان در محل شهرک صنعتی شماره 2 بجنورد به بهره برداری رسید.

این واحد صنعتی با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 19 هزار متر مربع احداث و ظرفیت تولید آن 200 هزار تن بلوک گازی (AAC) به صورت سالیانه است.

بتن هوادار اتو کلاو شده (AAC) یا بتن گازی، یکی از انواع خاص بتن سبک متخلخل است که به علت وزن کم وخواص عایق حرارتی ، باعث کاهش وزن ساختمان و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

فعالیت های این واحد تولیدی شامل دو فرآیند اصلی ایجاد حباب هوا در دوغاب مخلوط سیمان آهک و پودر سیلیس و همچنین عمل آوری بتن حاصل در سیستم اتوکلاو است.

لازم به ذکر است وزن مخصوص کم، مقاومت مناسب، عایق بندی حرارتی و مقاومت در برابر آتش از خواص عمده بتن گازی تولیدی در واحد سبک سازان شرق است.

با راه اندازی این واحد تولیدی در استان زمینه اشتغال برای 190 نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.