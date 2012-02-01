خشم مردم الزنتان از حضور سیف الاسلام/ فرزند دیکتاتور را تحمل نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه در شهر الزنتان در جنوب غرب طرابلس لیبی اعلام کردند: شماری از مردم الزنتان با برپایی تظاهرات خواستار محاکمه سیف الاسلام قذافی شدند.

منابع مذکور بیان کردند : تظاهرات کنندگان با ابراز خشم خود از انتشار تصاویر افرادی که با سیف الاسلام غذا می خورند، خواستار محاکمه این افراد شدند.

این منابع اعلام کردند: تظاهرات کنندگان که برخی انقلابیون مطرح این شهر از جمله شیخ الطاهر الجدیع در میان آنها دیده می شود خواستار اخراج سیف الاسلام از این شهر شدند.

شایان ذکر است که سیف الاسلام در نوزدهم فوریه سال گذشته میلادی هنگام فرار به سوی جنوب لیبی در منطقه اوباری توسط انقلابیون الزنتان دستگیر شد و تاکنون در این شهر در زندان به سر می برد.