به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری کرج ضمن اعلام این خبر،از شهروندانی که دراحداث فضای سبز مطلوب پیرامون محل سکونت خود نقش بسزایی دارند خواست تا در این طرح شرکت کنند.

عباس زارع افزود:در اجرای این طرح، فضاهای سبز حیاط منازل، پشت بام ها، نماهای بیرونی ساختمان و فضای سبز مقابل منازل که در حاشیه معابر قرار دارند ، پس از اعلام توسط علاقه مندان شرکت در این طرح، شناسایی و بعد ازبررسی های لازم، جهت انتخاب بهترین ها به هیئت کارشناسی معرفی خواهند شد.



افتتاح 4 پروژه عمرانی در منطقه 8 همزمان با آغاز دهه مبارک فجر



مدیر منطقه 8 شهرداری کرج گفت: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر چهار پروژه عمرانی در این منطقه به بهره برداری می رسد.



فرج الله ایلیات ضمن اعلام این خبر افزود: این پروژه های عمرانی شامل احداث و بازسازی کامل چهار پارک محله ای است.

وی با اشاره به احداث پارک آزادگان عنوان کرد: از جمله پروژه هایی که دهه فجر امسال در منطقه 8 افتتاح و به بهره برداری می رسد، پارک 14 هزار متری آزادگان است.



بهشتیان زمینی تجلیل شدند/قهرمانی 6 کم توان ذهنی در مسابقات جام جهانی



.شهردار کرج در این دیدار خطاب به مدال آوران بهشتیان زمینی گفت: بی شک حمایت های اعضای این انجمن نقش بسزایی در بارور کردن استعداد های شما داشته است.

سید علی آقازاده در ادامه اظهارداشت: شورای شهر و شهرداری نیز قطعا حمایت های لازم را به منظور فراهم آوردن زمینه های رشد استعداد های اعضای تحت حمایت انجمن بهشتیان زمینی خواهد داشت.

سید علی آقازاده، شهردار کرج در دیدار با بهشتیان زمینی با اهداء لوح و هدیه از این قشر افتخار آفرین تقدیر و تجلیل کرد.

گفتنی است: انجمن حمایت از بیماران سندرم دان با عنوان بهشتیان زمینی در بلوار یادگار امام خمینی (ره)، یاسر 6، پلاک 88 واقع شده است.



معضل جمع آوری آب های سطحی با نصب کلکتور رفع می شود/تخصیص 2 میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد کلکتور



مدیر منطقه 8 شهرداری کرج از رفع کامل معضل جمع آوری آب های سطحی با نصب کلکتور در خیابان برغان خبرداد.



فرج الله ایلیات با بیان اینکه، جمع آوری آب های سطحی از دغدغه های مهم شهرداری منطقه است بر وجود مشکلات ساخت و ساز به واسطه وجود این معضل اذعان کرد.

مراحل صدور پروانه به صورت برشور تهیه شد



مدیر منطقه 11 شهرداری کرج از تهیه بروشور اطلاع رسانی در خصوص مراحل صدور پروانه ساختمانی خبرداد.



سعید حسنی گفت: این بروشور اطلاع رسانی با هدف ارائه آگاهی های لازم به مراجعین در خصوص چگونگی اخذ پروانه ساختمانی تهیه شده است.

وی افزود: از مزایای تهیه این بروشور دسترسی آسان مراجعین به اطلاعات مربوط به صدور پروانه است ضمن آنکه این بروشور موجب صرفه جویی در زمان مراجعین به شهرداری می شود.



اجرای طرح جهادی پاکسازی معابر اصلی منطقه 8 کرج



رئیس اداره خدمات شهری منطقه 8 شهرداری کرج از اجرای طرح جهادی پاکسازی معابر در این منطقه خبر داد.



محمد چهارراهی اظهار داشت: با توجه به آغاز ایام دهه فجر و برگزاری مراسم ها و برنامه های مختلف در این زمینه، طرح جهادی پاکسازی معابر اصلی در این منطقه اجرا شد تا زیبایی چهره شهر افزایش یابد.

وی افزود: اجرای این طرح هم اکنون در این منطقه به پایان رسیده و طی آن خاک، نخاله و مصالح باقیمانده از کارگاه های ساختمانی جمع آوری شدند.



خودباوری و خلاقیت هدیه معنوی انقلاب اسلامی است



رئیس شورای اسلامی شهر کرج گفت: خودباوری و خلاقیت هدیه ای معنوی و ره آورد مهم پیروزی انقلاب اسلامی است.



محمود دادگو ضمن تبریک اقتدار و پیروزی انقلاب اسلامی افزود: منشاء اراده و ایمان، وحدت و استقامت، خودباوری و خلاقیت که از ویژگی های ملی ایرانیان است، انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به افتخارات ایران در عرصه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، ورزشی، آموزشی و علمی تاکید کرد: این شاخص های مهم همواره باید تجلی بخش پیشرفت ها و پیروزی های عظیم تر پیام آوران تمدن جدید اسلامی باشد.

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نمایشگاه کتاب "ولایت و انقلاب" گشایش یافت



همزمان با ایام الله دهه فجر ، نمایشگاهی با عنوان " ولایت و انقلاب" روز چهارشنبه در نگارخانه فرهنگسرای گلستان فردیس کرج گشایش یافت.



مدیر فرهنگسرا ی گلستان افزود: در این نمایشگاه بیش از سه هزار جلد کتاب با عناوین مختلف به معرض نمایش گذاشته شده است.

"معصومه اشجاری" افزود:کتاب های این نمایشگاه با موضوعات ادبی، تاریخی، روانشناسی، سیاسی، رایانه، هنری، ورزشی، عمومی، کودک و نوجوان و کمک آموزشی ارایه شده است.

این نمایشگاه از امروز تا 22 بهمن ماه از9 صبح تا 19 بعداز ظهر در این فرهنگسرا برپاست.



طرح خدمات رایگان پزشکی در 4 خانه سلامت منطقه 1 کرج اجرایی می شود



مدیر امور اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج گفت: همزمان با دهه مبارک فجر طرح خدمات رایگان پزشکی در چهار خانه سلامت کرج اجرایی می شود.



محسن برجی با بیان این مطلب اظهار داشت: همزمان با دهه مبارک فجر ویزیت عمومی تست سلامت در چهار خانه سلامت منطقه1 شهرداری کرج به صورت رایگان برای شهروندان انجام می شود.



انقلاب اسلامی الگوی احیای خودباوری ملتهای مسلمان است



معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج از دهه فجر به عنوان بزرگترین رویداد تاریخی کشور یاد کردو گفت:انقلاب اسلامی الگوی احیای خودباوری و سلطه ستیزی ملتهای مسلمان است.



حسین امیدیان با تبریک سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: بعد از گذشت 33 سال از پیروزی انقلاب، امروز این مسیر نورانی تر از گذشته پرتو افشانی می کند و شیفتگان بسیاری را حول محور اسلام تجمیع کرده است.



مشارکت مدیریت شهری در امر آموزش ضروری است



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه مشارکت مدیریت شهری در امور آموزشی ضرورتی انکارناپذیر است خواستار انعقاد تفاهمنامه همکاری مابین مدیریت شهری کرج و آموزش و پرورش استان البرز شد.



اکبر حلیمی عصر امروز با حضور در صحن علنی شورای شهر کرج به ارائه گزارش عملکرد این مرکز در راستای آگاهی نمایندگان مردم کرج از اقدامات مربوطه پرداخت.

مشارکت مدیریت شهری در امر زیباسازی مدارس قابل تقدیر است

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در بخش دیگری از حمایت های شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج از نخبگان را یادآور شد و گفت: مجموعه شورا و شهرداری کرج همواره در بحث حمایت از نخبگان گامهای موثری برداشته اند و ضروری است این امر در خصوص دانش آموزان نخبه این استان نیز از سوی شورای شهر مورد توجه ویژه قرار گیرد.