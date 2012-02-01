مصوبه اختصاص سالانه 50 میلیارد ریال به ورزش بوشهر عملی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه سفر استانی هیئت دولت به استان بوشهر، باید سالانه 50 میلیارد ریال از طریق وزارت نفت به ورزش استان اختصاص یابد که این مصوبه هنوز عملی نشده است.

وی ادامه داد: این مصوبه می‌تواند کمک بسیار زیادی به ورزش و ورزشکاران استان بوشهر کند و در صورت عملی شدن آن شاهد شکوفا شدن بسیاری از ظرفیت‌های ورزشی در استان بوشهر خواهیم بود و این مصوبه افتخارآفرینی و دستیابی ورزشکاران استان به مقام‌ در رشته‌های مختلف ورزشی را تسهیل خواهد کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به برنامه پنجم توسعه وزارت نفت گفت: بر اساس این برنامه، پرداخت وجه به تیم‌های ورزشی حرفه‌ای ممنوع است. مدیرکل ورزش و جوانان استان پیگیر عملی‌شدن مصوبه پرداخت 50 میلیارد ریال صنعت نفت به ورزش استان است.

وی در بیان دیگر مصوباتی که هنوز محقق نشده است به استخدام 50 درصد نیروی بومی در پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: این مصوبه دولت از سال 84 تصویب شده است ولی هنوز هم عملی نشده است. پیگیری‌ها برای انجام کامل این مصوبه ادامه دارد.

جهانبخش ادامه داد: در راستای احقاق حق مردم استان بوشهر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد و در همه جنبه‌ها پیگیر حق مردم استان خصوصا جوانان هستیم.

وی در رابطه با گلایه برخی از جوانان استان بوشهر که نسبت به آزمون استخدامی وزارت نفت نیز گفت: این مشکل در نشستی که با مسئولان وزراتخانه نفت برگزار شد بررسی شد و به زودی هیئتی از وزارت نفت برای بررسی این آزمون وارد استان شده و مشکلات را بررسی خواهند کرد.

جهانبخش ابراز امیدواری کرد با حضور این هیئت که از شنبه به استان می‌آیند ، افرادی که در مصاحبه آزمون استخدامی حضور داشتند از افرادی باشند که جزو قبولی نهائی قرار می‌گیرند.

وی به پیگیری‌های نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان و مجمع نمایندگان استان در مجلس به منظور تحقق مصوبه استخدام نیروهای بومی در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده ضرورت تحقق این مصوبه به مسئولان وزارت نفت منتقل شده است.