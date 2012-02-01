حضور نیروهای مسلح در کنار مردم ویژگی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر چهارشنبه و در اولین روز از دهه مبارک فجر، با جمعی از نیروهای مسلح استان دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله باریک بین در این دیدار که در مسجد شیخ الاسلام قزوین برگزار شد با تبریک سالروز ورود امام راحل به میهن اسلامی تصریح کرد: دهه فجر یادآور رشادتها و از جان گذشتگی فرزندان غیور این مرز و بوم است که توانستند در مقابل رژیم ستم شاهی به پیروزی برسند.

وی افزود: پیروزی انقلاب مرهون تلاش و فداکاری ملتی است که با تبعیت از فرمایشات امام راحل با جان و دل وارد صحنه شدند و بساط ظلم را برچیدند و نظام اسلامی را پی ریزی کردند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: در راهپیمایی های گسترده مردم ، روحانیت پیشرو و پرچمدار بود و با اهداء شهدای والا مقام دین خود را به انقلاب ادا کرد.

آیت الله باریک بین گفت: حضور نیروهای مسلح در کنار توده مردم در عرصه های مختلف از ویژگی های شاخص نظام ما به شمار می رود و امروز به برکت وجود نیروهای مسلح مقتدر و مردمی دشمن جرات تعرض به کشور را ندارد و در صورت فکر تجاوز با قوی ترین پاسخ مواجه خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر دشمنان به دنبال آسیب رساندن به نظام اسلامی هستند به دلیل شکل گیری حکومتی بر مبنای مکتب اسلام است که موجب بیداری جهان اسلام شده و آنها را نگران کرده است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهارداشت: 22 بهمن عید بزرگی است که یادآور غلبه حق بر باطل و سپیدی بر سیاهی است که امیدواریم با حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز بار دیگر همراهی مردم با نظام تثبیت شود.