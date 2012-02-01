  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۵

آیت الله باریک بین:

حضور نیروهای مسلح در کنار مردم ویژگی انقلاب اسلامی است

حضور نیروهای مسلح در کنار مردم ویژگی انقلاب اسلامی است

قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: حضور نیروهای مسلح در کنار مردم در عرصه های مختلف از ویژگی های انقلاب اسلامی است که روند موفقیت های کشور را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر چهارشنبه و در اولین روز از دهه مبارک فجر، با جمعی از نیروهای مسلح استان دیدار و گفتگو کرد.
 
آیت الله باریک بین در این دیدار که در مسجد شیخ الاسلام قزوین برگزار شد با تبریک سالروز ورود امام راحل به میهن اسلامی تصریح کرد: دهه فجر یادآور رشادتها و از جان گذشتگی فرزندان غیور این مرز و بوم است که توانستند در مقابل رژیم ستم شاهی به پیروزی برسند.
 
وی افزود: پیروزی انقلاب مرهون تلاش و فداکاری ملتی است که با تبعیت از فرمایشات امام راحل با جان و دل وارد صحنه شدند و بساط ظلم را برچیدند و نظام اسلامی را پی ریزی کردند.
 
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری یادآورشد: در راهپیمایی های گسترده مردم ، روحانیت پیشرو و پرچمدار بود و با اهداء شهدای والا مقام دین خود را به انقلاب ادا کرد.
 
آیت الله باریک بین گفت: حضور نیروهای مسلح در کنار توده مردم در عرصه های مختلف از ویژگی های شاخص نظام ما به شمار می رود و امروز به برکت وجود نیروهای مسلح مقتدر و مردمی دشمن جرات تعرض به کشور را ندارد و در صورت فکر تجاوز با قوی ترین پاسخ مواجه خواهد شد.
 
وی بیان کرد: اگر دشمنان به دنبال آسیب رساندن به نظام اسلامی هستند به دلیل شکل گیری حکومتی بر مبنای مکتب اسلام است که موجب بیداری جهان اسلام شده و آنها را نگران کرده است.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهارداشت: 22 بهمن عید بزرگی است که یادآور غلبه حق بر باطل و سپیدی بر سیاهی است که امیدواریم با حضور گسترده مردم در راهپیمایی این روز بار دیگر همراهی مردم با نظام تثبیت شود.
کد مطلب 1523287

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه