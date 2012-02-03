ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر در خصوص روش تامین مالی در بانک توسعه تعاون، گفت: در بانکهای توسعه ای کار تامین مالی از 2 محل مشهور صورت می گیرد که یکی از طریق افزایش سرمایه بانک صورت می گیرد.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه استفاده از وجوه اداره شده یکی دیگر از روش های تامین مالی در بانک است، اظهار داشت: با اینکه برای سال جاری هیچ یک از دو روش برای بانک اتفاق نیفتاده است، تاکنون 5 هزار میلیارد ریال به بخش تعاون تسهیلات پرداخت شده است.

عظیمی با بیان اینکه در صورت امکان در نظر داریم تا عملکرد بانک را تا پایان سال جاری افزایش دهیم، افزود: با این حال عملکرد 10 ماهه امسال نسبت به کل سال گذشته، 20 درصد افزایش دارد.

این مقام مسئول در بخش تعاون با اعلام اینکه این میزان تسهیلات پرداخت شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 35 درصد رشد نشان می دهد، تاکید کرد: در شرایط فعلی بانک شرایط پرداخت 70 درصد تسهیلات به بخش تعاون و 30 درصد نیز به بخش های غیرتعاونی را رعایت می کند.

وی ادامه داد: در جهت اشتغال مشاغل جدید و همچنین حفظ مشاغل موجود بانک اقدامات خوبی را داشته و در زمان تسهیلات دهی به این دو موضوع توجه ویژه ای صورت می گیرد.

به گفته عظیمی، تاکنون بیشترین میزان تسهیلات پرداخت شده به تعاونی ها در سال جاری به شرکت های تعاونی کشاورزی بوده است. این اقدام به دلیل مزیت بالای بخش کشاورزی صورت گرفته است.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، گفت: بانک برنامه خود را با توجه به پراکنش رشته فعالیت ها قرار می دهد. بعد از بخش کشاورزی گرایش صنعت، مسکن و خدمات نیز توانسته اند بیشترین میزان تسهیلات دریافتی در سال جاری را به خود اختصاص دهد.