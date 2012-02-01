به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عباسیان امین افزود: این پروژههای عمرانی شامل بهره‌ برداری از هشت واحد کارگاهی در شهرک صنعتی سیاهکل، مخزن زمینی و تاسیسات پمپاژ ناحیه صنعتی رضوانشهر، تامین خط مخابراتی شهرک صنعتی گوشلوندان فومن، شبکه توزیع آب شهرک صنعتی سفیدرود رشت و خیابان کشی ناحیه صنعتی خمیران انزلی است.

وی اظهارداشت: برای اجرای این پروژهها بیش از 13 میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس هیئت مدیره شهرکهای صنعتی گیلان گفت: همچنین درایام الله دهه فجر 9 واحد صنعتی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان به بهره ‌برداری می‌ رسد.

وی همچنین میزان سرمایه ‌گذاری این واحدهای صنعتی را افزون بر 253 میلیارد ریال اعلام کرد و یادآورشد: این سرمایه ‌گذاری از سوی بخش خصوصی و برای واحدهای صنعتی با تولیدات صنایع غذایی، فلزی، سلولزی و در شهرکهای صنعتی آستانه اشرفیه، تالش، شفت، صومعه ‌سرا، لاهیجان، لنگرود، سفیدرود رشت با اشتغال 273 نفر انجام شده است.