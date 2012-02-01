محور چهار خطه لردگان - کوشکی در چهار محال و بختیاری بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی تأکید کرد: برای احداث چهار خطه لردگان - کوشکی ۷۰ میلیارد ریال اعتبار ملی هزینه شده است.



وی افزود: احداث این چهار خطه زمینه اشتغال مستقیم ۶۰ نفر را فراهم کرده است.



عیدی به تردد ۶۰ هزار خودرو سبک و سنگین در شبانه روز از این محور ارتباطی اشاره و تصریح کرد:‌ با بهره برداری جاده لردگان - رامهرمز بخش زیادی از بار ترافیکی محورهای ارتباطی جنوب به مرکز کشور به این جاده منتقل شده و احداث چهار خطه در این مسیر ضروری است.

زمینه ایجاد سه هزار شغل در چهار محال و بختیاری فراهم می شود

کیومرث مرادی گفت: از این تعداد ۱۶۱ طرح بهره برداری و عملیات اجرایی هفت طرح هم اغاز می شود.



وی تأکید کرد: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال سه هزار و ۳۱۷ نفر به صورت مستقیم فراهم می شود.



مرادی افزود: برای بهره برداری از طرح های یاد شده در شهرستان های هفت گانه چهارمحال و بختیاری افزون بر ۵۴۵ میلیارد ریال هزینه شده است.



مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری به ایجاد ۳۰ هزار شغل از ابتدای امسال تاکنون در استان اشاره و تصریح کرد: این تعداد شغل ایجاد شده دو هزار مورد از میزان تکلیف شورای اشتغال کشور برای استان بیشتر بوده که این اشتغال طبق سیاست گذاری استانی تا پایان امسال به ۳۵ هزار نفر می رسد.



مرادی گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه بایستی ۵۵ هزار فرصت شغلی پایدار با هدف سالانه ۱۱ هزار فرصت شغلی در چهارمحال و بختیاری ایجاد و موجب کاهش نرخ بیکاری تا شش درصد فراهم شود.

فاصله گرفته از خط ولایت، جدا شدن مردم و جامعه اسلامی از آن را به دنبال دارد

سرپرست گروه مشاوران جوان استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: هر جریان و تفکر سیاسی فاصله گرفته از خط ولایت، جدا شدن مردم و جامعه اسلامی از آن را به دنبال دارد.



احمد شیرانی تأکید کرد: نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی، نهادینه کردن گفتمان ضد استبدادی امام خمینی (ره)، ایستادگی ملت ایران در برابر بیگانگان و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری باعث اقتدار و الگو شدن ایران اسلامی در دنیا می شود.



مسئول کمیته جوانان ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بزرگ داشت این دهه بایستی از دو عنصر نوآوری و تأثیرگذاری برخوردار باشد.



شیرانی گفت: معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در ۳۳ سال گذشته باعث تقویت روحیه خودباوری در جامعه می شود.