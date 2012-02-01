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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۴۱

اکبریان در گفتگو با مهر:

70 پروژه در دهه فجر در تاکستان افتتاح می شود

70 پروژه در دهه فجر در تاکستان افتتاح می شود

تاکستان- خبرگزاری مهر: فرماندار تاکستان گفت: در دهه مبارک فجر 70 پروژه در مناطق مختلف این شهرستان افتتاح و بهره برداری می شود.

علی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای خدمت رسانی به مردم عرضه دستاوردهای مسئولان نظام است.
 
وی افزود: اجرای طرح های مختلف عمرانی در شهرستانها به توزیع عادلانه امکانات و خدمات کمک موثری کرده و چهره شهرها و بخشها را متحول کرده است. 
 
فرماندار تاکستان گفت: 70 پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و کشاورزی و صنعتی همزمان با دهه مبارک فجر در این شهرستان به بهره برداری می رسد که برای افتتاح آنها 130 میلیارد ریال هزینه شده است.
 
وی افزود: پروژه های زیربنایی، ورزشی، درمانی، خدماتی بیشتری طرح ها را شامل می شود که افتتاح بزرگراه تاکستان به رزن و گازرسانی به روستاهای بخش خرمدشت و بخش مرکزی از مهمترین طرح های آماده افتتاح است.
 
اکبریان اظهارامیدواری کرد با افتتاح طرح های عمرانی در این ایام در شهرستان تاکستان ذائقه مردم با بهره مندی از خدمات مختلف شیرین شود.
کد مطلب 1523297

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