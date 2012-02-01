سرنوشت مبهم قطعنامه ضد سوری/مردم حلب علیه اتحادیه عرب تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، جمع زیادی از تشکلهای اجتماعی و جوانان و قشرهای مختلف مردم حلب امروز با برگزاری تظاهراتی بر حمایت خود از روند اصلاحات فراگیر و مخالفت با دخالتهای عربی و غربی در امور داخلی کشورشان تاکید کردند.



شرکت کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پرچمهای سوریه و پارچه نوشته هایی که شعارهایی با مضامین پایبندی به وحدت ملی و مخالفت با دخالت خارجی بر آن نوشته شده بود، تاکید کردند همه سوریها در یک سنگر واحد با هجمه وحشیانه ای که سوریه با آن روبرو شده است، قرار دارند و با حفظ وحدت و یکپارچگی در کنار رهبران خود قادر به مقابله با فشارهای مغرضانه ای که امنیت و ثبات کشور را هدف قرار داده است، خواهند بود.



تظاهرات کنندگان با تاکید بر اهمیت روند اصلاحات به رهبری بشار اسد و محکومیت تحرکات خصمانه برخی رژیمهای عربی علیه سوریه و گروههای مسلح بر حفظ وحدت ملی برای خنثی کردن توطئه های خارجی تاکید کردند.



ادعای جالب کلینتون و اظهارات معاون لاوروف



خبر دیگر اینکه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که به شدت برای تصویب پیش نویس قطعنامه ضد سوری اعراب و غربی ها تلاش می کند، مدعی شده است شکست در تصویب قطنامه ضد سوری، اعتبار شورای امنیت را زیر سئوال می برد.

این ادعا در حالی است که آمریکا و متحدان غربی اش تا کنون حتی اجازه تصویب یک قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی را در سازمان ملل متحد و شورای امنیت نداده اند، رژیم نامشروع و اشغالگری که همچنان به ارتکاب بدترین جنایات علیه ملت بی دفاع فلسطین ادامه می دهد.



اظهارات کلینتون بار دیگر نقاب از چهره فریبکارانه غربی ها و دروغ بودن ادعاهای آنها درباره دفاع از حقوق بشر برداشت و نشان داد، سازمان ملل متحد و شورای امنیت صرفا ابزارهایی در خدمت به اهداف و سیاستهای توسعه طلبانه آنها در جهان است.



از سوی دیگر الجزیره گزارش داد معاون وزیر امور خارجه روسیه رای گیری در شورای امنیت درباره پیش نویس قطعنامه ضد سوری طی چند روز آینده را بعید دانست.



بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با نادیده گرفتن فعالیت گروههای مسلح در سوریه که با دست زدن به اقدامات خشونت آمیز و برهم زدن ثبات و امنیت در مسیر اجرای اصلاحات دولت سوریه مانع تراشی می کنند، مدعی شد: نمی توانیم دست بسته بمانیم در حالی که نظام سوریه مردم خود را می کشد.

