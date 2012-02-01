کانون پرورش فکری کودکان روز پرکاری داشت/ روز شاد کودکان ابرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مراسم زنگ انقلاب در مدرسه فولادگر که با همکاری مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره یک و دو ابرکوه و برخی دیگر از نهادها و سازمان ها برگزار شد، فعالیت های این دو مرکز خاتمه نیافت.

مرکز شماره دو کانون در این روز میزبان اعضای طرح کانون مدرسه روستایی دبستان عفت صفی آباد بود که به اجرای فعالیتهایی از قبیل معرفی واقعه ۱۲ بهمن ماه، قصه گویی، اجرای سرود، شعرخوانی، معرفی کتاب، معرفی شخصیت امام حسن عسکری (ع)و اجرای برنامه قصه گویی از زندگانی این امام همام پرداختند.

اعضا همچنین با هدایت مرجان هوشمند مربی ادبی مرکز، متن های زیبایی متناسب با این ایام نوشتند.

بعد از اتمام برنامه ها کانون میزبان عده ای دیگر از دانش آموزان کلاس اول راهنمایی مدرسه نمونه الزهرا (س) برای بازدید و شرکت در فعالیتهای فرهنگی شد که ضمن معرفی کانون و فعالیتهای آن مسئول مرکز به معرفی واقعه ۱۲ بهمن ماه پرداخت.