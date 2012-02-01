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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۴۳

عامریون به مهر خبر داد:

چهار میلیون تن کالا در گلستان جابجا شد

چهار میلیون تن کالا در گلستان جابجا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حمل و نقل پایانه های گلستان گفت: حدود چهار میلیون تن کالا توسط بیش از 350 هزار سفر درون و برون استانی در 10 ماهه سالجاری از مبادی شهرستان های استان جابجا شد .

محسن عامریون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تناژ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چهار درصدی را نشان می دهد .
این مقام مسئول افزود : این جابجایی توسط حدود هفت هزار و 400   دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی فعال و با تلاش بیش از  11 هزارراننده فعال استان انجام گرفته است.

عامریون در ادامه اظهار داشت ؛ استان گلستان بعنوان قطب کشاورزی ، عمده بار آن محصولات کشاورزی استراتژیک از جمله گندم ، جو وکلزا بوده که با توجه به شرایط آب و هوایی باید با مدیریت و برنامه ریزی دقیق در فرصت زمانی محدود جمع آوری و حمل و نقل شود.

وی گفت: در این مهم تعداد 62 شرکت حمل و نقل کالا دارای مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فعالیت می کنند.

وی در پایان افزود: از کالاهای عمده حمل و نقل شده به غیر از محصولات کشاورزی میتوان به  آجر، آرد ، زغال سنگ ، نئوپان ، سیمان ، کنجاله و فرآورده های نفتی اشاره کرد.

کد مطلب 1523307

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