چهار میلیون تن کالا در گلستان جابجا شد

محسن عامریون در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تناژ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چهار درصدی را نشان می دهد .

این مقام مسئول افزود : این جابجایی توسط حدود هفت هزار و 400 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی فعال و با تلاش بیش از 11 هزارراننده فعال استان انجام گرفته است.

عامریون در ادامه اظهار داشت ؛ استان گلستان بعنوان قطب کشاورزی ، عمده بار آن محصولات کشاورزی استراتژیک از جمله گندم ، جو وکلزا بوده که با توجه به شرایط آب و هوایی باید با مدیریت و برنامه ریزی دقیق در فرصت زمانی محدود جمع آوری و حمل و نقل شود.

وی گفت: در این مهم تعداد 62 شرکت حمل و نقل کالا دارای مجوز اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فعالیت می کنند.

وی در پایان افزود: از کالاهای عمده حمل و نقل شده به غیر از محصولات کشاورزی میتوان به آجر، آرد ، زغال سنگ ، نئوپان ، سیمان ، کنجاله و فرآورده های نفتی اشاره کرد.