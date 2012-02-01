بخشهای مختلف انتقال خون البرز مورد ارزیابی سالانه قرار گرفت

محمدقاسم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر افزود: بازرسان و کارشناسان ستادی، گزارشی از فعالیت های انجام شده، برنامه های پیش رو در حوزه های مختلف اداره کل در استان، انتظارات عمومی و محدودیت های مالی، نیروی انسانی و کمبود فضای فیزیکی ارائه کرد.



وی گفت: بنابر این ارزیابی بخش های فنی شامل آزمایشگاه، واحدهای کنترل کیفی، تضمین کیفیت، سردخانه نگهداری محصولات خونی، انبار نگهداری مواد و تجهیزات، IT، واحد اداری و مالی، دفتر جذب و نیز مستندات فرآیندهای مرتبط با اهداف سازمانی و کنترل دقیق مراحل و نتایج فعالیت ها به منظور ارتقا استاندارد و سلامت محصولات خونی و پلاسمای تولیدی در اداره کل مورد بررسی قرار گرفت.



اسلامی یادآور شد: در انتهای بازرسی مدیر گروه بازرسی با جمع بندی گزارش تهیه شده، راهکارهای مناسب را ارائه دادند.



به گفته اسلامی در این بازرسی بر توجه بیشتر در خصوص تامین اعتبار و نیروی انسانی انتقال خون استان تاکید شد.