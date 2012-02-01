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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۰۳

علیشیری:

استان قزوین ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد

استان قزوین ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس کل سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: استان قزوین با ظرفیت بسیار بالای خود قادر است به تنهایی معادل کل سرمایه گذاری های خارجی کشور را جذب خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری در سفر یک روزه به استان قزوین برای بازدید از واحدهای صنعتی خارجی فعال در این استان روند سرمایه گذاری در اسن استان را مطلوب ارزیابی کرد.
 
وی افزود: در استان قزوین 34 شرکت خارجی سرمایه گذاری کرده اند که این تعداد تحت پوشش سازمان سرمایه گذاری استان قرار دارند.
 
علیشیری تصریح کرد: استان قزوین از استانهای خوب و با ظرفیت است و در شرایط کنونی به قدری ظرفیت دارد که به تنهایی می تواند معادل کل سرمایه گذاری خارجی کشور را جذب کند.
 
وی افزود: بازدید خود از شرکتهای خارجی فعال در کشور را از قزوین شروع کردم و تا پایان دهه فجر از استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس و اهواز هم بازدید کرده و روند سرمایه گذاری های خارجی را بررسی کارشناسی خواهیم کرد.
 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور یادآورشد: استان قزوین یک منطقه نمونه و شاخص و یک استان موفق در زمینه سرمایه گذاری است و موضوع قابل توجه و عامل موفقیت عزم جدی مدیران آن است که فکر می کنم جای کار بیشتری در این منطقه وجود دارد و باید از ظرفیت های بیشتری استفاده کنیم.
 
وی افزود: تنها در واحد سرو کاسپین که تولیدکننده دستمال کاغذی با کیفیت بسیار بالاست زمینه اشتغال 130 نفر فراهم شده و به نظر می رسد استان قزوین در صورت استفاده از همه ظرفیتهای خود می تواند بیکاری را به صفر برساند.
 

 
کد مطلب 1523313

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