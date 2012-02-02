به گزارش خبرگزاری مهر، طرح قانون تعویض چهارم یکی از پیشنهادهایی است که قانون گذراران فیفا (هئیت رئیسه بین المللی فوتبال) در جلسه ای که شنبه هفته آینده برگزار می شود آن را بررسی خواهند کرد.

در این جلسه تکنولوژی خط دروازه نیز مورد بررسی قرار می گیرد اما تصمیم نهایی در مورد استفاده و یا عدم استفاده از این قانون بعد از رقابتهای یورو 2012 اعلام خواهد شد.

البته قانون چهارمین تعویض است که کمی باعث تعجب کارشناسان شده است. در مسابقاتی که به دو وقت 15 دقیقه ای اضافه کشیده می شود هر یک از دو تیم ممکن است با مصدومیت و یا خستگی مفرط بازیکنانشان مواجه شوند که این قانون امکان تعویض یک بازیکن دیگر را به آنها می دهد.

به این ترتیب طبق این قانون تیم هایی که در طول 90 دقیقه سه تعویض خود را انجام داده اند می توانند در وقت های اضافی یک تعویض دیگر نیز داشته باشند.