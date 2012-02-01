فضای کانون های کودک گلستان 50 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید صادق رضایی عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح کانون پررش فکری گرگان افزود: در مرکز استان گلستان یک مجتمع فرهنگی هنری را کم داشتیم که با حمایت ومدیریت استاندار ومقامات استانی امروز شاهد افتتاح این پروژه هستیم.

وی افزود: گلستان با این مجتمع در تقسیم بندی کانون جزو منطقه چهار کشوری قرار گرفت وبا استان های خراسان شمالی، رضوی، مازندران، تهران هم منطقه شد.

وی بیان داشت: گلستان در فعالیت هایی چون قصه گویی، کتابخوانی، انیمیشن ونقاشی جزو سه استان برتر کشور است وکودکان گلستان نسبت به فعالیت های کانون اقبال خوبی دارند.

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشوردر ادامه افزود: مهمترین نوع همکاری ما با کانون پرورش فکری گلستان برابر شاخص ها است و این کانون هر جا مشکل و کمبودی دارد در صورتی که با دلیل باشد رفع می شود.

با کمبود کتاب در کانون های گلستان مواجه نیستیم

وی در خصوص کمبود کتاب در کتابخانه های کانون های گلستان گفت: تجهیزات از محل اعتبارات استانی پوشش داده می شود و کتاب نیز جزء تجهیزات است که در قالب تفاهم نامه ای با استانداری نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.



وی در خصوص رصد خانه گلستان نیز بیان داشت: کار این رصد خانه تا 70درصد پیشرفت داشته است وبقیه کار نیز توسط استاندار وفرماندار گرگان انجام می شود.



رضایی افزود: کانون برای بچه های خارج از کشور شعبه ندارد وبرنامه وفعالیت های بین الملل برای کودکان ونوجوانان دیگر کشورها در قالب جشنواره وهفته های دوستی است.