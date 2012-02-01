نمایشگاه کتاب مهمترین رویداد فرهنگی قم/ عرضه مجموعه یادمان آیت الله بهجت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب مهم ترین رویداد فرهنگی استان قم است.



سید مرتضی اسماعیلی طبا نمایشگاه کتاب استان قم را مهمترین رویداد فرهنگی استان در عرصه کتاب و کتاب‌خوانی دانست و اظهار کرد: نمایشگاه کتاب استان قم میثاق و وعده‌گاه محققان، گزارشگران، طالبان علم و ناشران است.



وی در ادامه با بیان اینکه تنوع موضوعی کتاب‌ها در این نمایشگاه قابل تقدیر است، افزود: تنوع موضوعی کتاب‌ها سبب ایجاد سبدی از نیازهای اقشار مختلف جامعه، به خصوص دانش‌آموزان و دانشجویان شده است.



حضور 180 ناشر از سراسر کشور در نمایشگاه کتاب قم



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در ادامه با بیان اینکه 180 ناشر از سراسر کشور برای حضور در این نمایشگاه دعوت شده‌اند، عنوان کرد: این تعداد ناشر در موضوعاتی مختلفی مانند آموزشی، کمک آموزشی، علمی، ادبی، پزشکی، مهندسی، دینی، حوزوی و ... فعالیت دارند که از سراسر کشور در این نمایشگاه حضور پیدا کرده اند.



وی با اشاره به تاثیر یارانه در نظر گرفته شده در سهولت خرید کتاب توسط اقشار کم‌درآمد گفت: در این نمایشگاه تخفیف کتاب به سقف 40 درصد رسیده است به این نحو که 20 درصد توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و 20 درصد دیگر توسط ناشران به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با بیان اینکه از لحاظ فضای فعالیت دچار کمبود و نارسایی هستیم یادآور شد: یک نمایشگاه دائمی برای این گونه مسائل نیاز اساسی استان قم است که باید مورد توجه و پیگیری مسئولان امر قرار گیرد.



ارائه 190 عنوان کتاب علوم انسانی در نمایشگاه کتاب استان قم



انتشارات دانشگاه تهران به همراه پژوهشگاه علوم انسانی بیش از 190 عنوان از کتاب های مربوط به این رشته را در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه کرده است.



بر پایه این گزارش، غرفه دانشگاه تهران و پژوهشگاه علوم انسانی که نمایندگی موسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران را برعهده دارد، بیش از 190 عنوان کتاب در رابطه با علوم انسانی را در اختیار بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب استان قم قرار داده که با تخفیف 20 درصد عرضه می شود.



لازم به ذکر است، قواعد کلی فلسفی، تاریخ ابن خدوم، تاریخ اصفهان، فلسفه در آلمان و النجاه از جمله کتاب هایی است که در این غرفه با استقبال عموم مواجه شده است.



عرضه 200 عنوان جدید توسط موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی



موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی (ع) که شامل سه موسسه چاپ و نشر بنیاد، به نشر و دانشگاه رضوی(ع) است، بیش از 200 عنوان از جدیدترین آثار خود را در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه کرده است.



بر پایه این گزارش، این موسسه در زمینه کتب مذهبی، دینی و پژوهشی فعالیت دارد ضمن اینکه انتشارات در زمینه‌های نشر کتاب کودک و نوجوان و علمی نیز فعالیت می‌کند، همچنین موسسه چاپ و نشر دانشگاه رضوی نیز مکتوبات مرتبط با امور جوانان، علمی، فرهنگی و اجتماعی را به عرصه چاپ می‌رساند.



این غرفه که با 20 درصد تخفیف، آثار خود را در اختیار مخاطبین و متقاضیان قرار می‌دهد، سعی دارد قدمی موثر در افزایش سطح علمی و فرهنگی جامعه بردارد.



لازم به ذکر است، کتب این غرفه با 20 درصد تخفیف ارائه می شود که المعجم، راهنمای تحصیل، راهنمای تحقیق، راهنمای تدریس و روش‌شناسی مطالعات دینی از جمله مکتوبات پرفروش موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی(ع) است.



ارائه 700 عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب استان قم



موسسه چاپ و نشر انقلاب اسلامی و سوره بیش از 700 عنوان کتاب در موضوعات مختلف را در غرفه مشترک خود در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه می کنند.



ادبیات پایداری و دفاع مقدس، رمان‌های دینی مذهبی، دین و آثار مقام معظم رهبری از جمله آثار مکتوبی هستند که موسسه چاپ و نشر انقلاب اسلامی و سوره در این نمایشگاه با تخفیف 20 درصد ارائه می دهد.



غرفه این دو ناشر، تلاش می کند تا با بهره‌گیری از علم روز در صنعت چاپ و نشر تمام تلاش خود را در ارائه برترین کتاب‌های دینی و مذهبی به انجام برساند.



لازم به ذکر است، توجه نقاش‌ها، 72 سخن عاشورایی، دغدغه‌های فرهنگی، خاک‌های نرم کوشک و سقای آب و ادب از جمله کتاب‌های پرفروش غرفه موسسه چاپ و نشر انقلاب اسلامی سوره است.



عرضه 430 عنوان کتاب در غرفه انتشارات جمکران



در غرفه انتشارات مسجد مقدس جمکران 430 عنوان کتاب در موضوعات مهدویت و دیگر معارف اهل بیت(ع) در معرض بازدید علاقه مندان هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم قرار گرفته که بیش از 60 عنوان از این کتاب ها از تازه های نشر مسجد جمکران محسوب می شوند.



لازم به ذکر است، این انتشارات با نشر بیش از یک میلیون نسخه کتاب در طول سال در موضوع مهدویت تلاش شایسته ای در زمینه انتشارات معارف مربوط به امام زمان(عج) انجام می دهد.



عرضه 23 عنوان کتاب، تالیف آیت الله صافی گلپایگانی در موضوعات مربوط مهدویت و اهل بیت(ع) با عناوینی مانند گفتمان مهدویت، معرفت حجت خدا، نظام امامت و رهبری، نوید امن و امان و وابستگی جهان به امام زمان(عج) از جمله آثار غرفه مسجد مقدس جمکران در نمایشگاه کتاب استان قم است.



ارائه مجموعه یادمان آیت الله بهجت در نمایشگاه کتاب قم



مجموعه یادمان آیت الله بهجت با عنوان "دردانه" شامل تصاویری در 11 فصل، از لحظات ناب زندگی این عالم بزرگ از طلوع تا عروج وی، به همت انتشارات شفق در هفتمین نمایشگاه کتاب استان قم در اختیار علاقه مندان این عالم ربانی قرار گرفته



بر پایه این گزارش، متن این کتاب نیز توسط رضا بابایی، محسن ربانی و علی ابراهیمی به رشته تحریر درآمده است و علاوه بر زبان فارسی توسط محمدجواد معافی به زبان انگلیسی و محمدعلی السعدی به زبان عربی نیز ترجمه شده است.



لازم به ذکر است، در قسمتی از مقدمه مجموعه ارزشمند "دردانه" آمده است به رغم آنکه آن پیر سفر کرده از عکس و خبر گریزان بود و حریم قلب و حرم خانه را از هر چشمی مصون می داشت، اما تنی چند از یاران صبح و شامش هر گاه فرصت یا بهانه ای پیش می آمد، تصاویری از لحظات خاص و عامش برمی داشتند و اکنون این دفتر یادمان شامل برخی سخنان، عکس ها و تصاویر وی است که شماری ارزش تاریخی دارند و پاره ای نیز ارزش هنری.

