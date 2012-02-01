به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هژبری عصر چهارشنبه با حضور در مراسم تودیع و معارفه معاونان پرورشی و فرهنگی، تربیت بدنی و سلامت و رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور در نمازخانه ساختمان علاقهمندان این وزارتخانه با اشاره به اهمیت فعالیتهای پرورشی و بروز این امر در اقدامات دکتر حاجیبابایی اظهار کرد: امور پرورشی از مهمترین رکنهای آموزش و پرورش است.
وی معلم را سنگ زیرین نظام آموزش خواند و ادامه داد: افزایش مدارس قرآنی و ثبت نام بیش از 2 هزار دانشآموز در طرح ملی نور نشانگر اهمیت و جایگاه امور پرورشی در مدرسه است.
هژبری با تاکید بر مشارکت دو معاونت پرورشی و فرهنگی و تربیتبدنی و سلامت گفت: همگامی و همراهی این دو معاونت از ضرورتهای نظام آموزشی است که مانند گذشته ادامه خواهد یافت.
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