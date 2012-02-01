" قصه " جایگاه ویژه ای بین خانوارهای ایرانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیده محدثه حسینی عصر چهارشنبه در حاشیه برنامه قصه گویی افزود: کانون در مناسبسازی قصهها و انتقال صحیح مباحث دینی و مذهبی در گروههای سنی مختلف بسیار تاثیرگذار بوده و به کشف روشهای مستقلی در این خصوص دست یافته است.
وی اظهار داشت: پیام تاثیرگذار، درونمایهی زیبا و ادبیات مصور و مطلوب از نقاط قوت قصه و فن بیان و فیزیولوژی هماهنگ قصهگو با متن، از نقاط قوت یک قصهگو به شمارمیرود.
وی تأکید کرد: ما باید در حفظ آنچه را که داشتیم، تلاش کنیم و برای انتقال میراث گذشتگان به نسل آینده نمایندهی کامل یک ایرانی باشیم.
وی معتقد است: قصه حکایتی است که سینه به سینه نقل میشود و با مقتضیات زمان تغییر میکند و قصهگو از شرایط محیطی در زیباتر کردن آن و ایجاد هیجان بیشتر برای مخاطبش استفاده میکند و شاید بعضی از مطالبی که در کتابهای داستان آورده شده است، این قابلیت را نداشته باشند مگر اینکه به شکل قصه به بچهها منتقل شوند.
حسینی تصریح کرد: نقش رسانهها به ویژه تلویزیون در زندگی بشر امروزی پررنگ شده است و ما ناگزیر از پذیرفتن آن هستیم، اما رنگ باختن عناصر تاثیرگذار خانواده مقولهای دردآور است و ای کاش بخشی از وقتمان، به بازسازی فرهنگ و تمدن ایران کهنسالمان بگذرد.
بر اساس این گزارش، "فرشته ای که 13 سال داشت" نام قصهای است که حسینی با آن در جشنواره قصهگویی شرکت کرده است. موضوع قصه، روایتی است تاریخی از هشت سال دفاع مقدس و شخصیت اصلی آن نوجوان بسیجی «حسین فهمیده» است که همه وصف شهامت و دلیریاش را بارها شنیدهاند.
این قصه در قالبی روایی و با زبانی تصویری و برشهای حماسی بیان میشود.
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