همه دستگاههای اجرایی البرز برای ترویج نام و خاطره شهیدان بسیج شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قادر آشنا در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که بعد از ظهر چهارشنبه در اداره کل فرهنگ و ارشاد در کرج برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به تعداد زیاد شهدای دانش آموز و سرداران شهید دفاع مقدس در استان، اهتمام کلیه مسئولان و اعضای شورا نسبت به ترویج نام و خاطره شهیدان والا مقام استان، امری غیرقابل چشم پوشی و ضروری است.



وی تاکید کرد: تمامی دستگاه ها را باید برای محقق ساختن این مهم بسیج کرد.



در این جلسه مواردی نظیر احداث موزه شهدای دانش آموز، اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه ها در حوزه ایثار و شهادت و ساخت تندیس تمام قد حاج علی بخشی توسط بنیاد شهید و نصب آن در یکی از ورودی های استان تصویب شد.



همچنین تهیه فیلم کوتاه از شهدا و ایثارگران دبیرستان شهدا از تصویب اعضای این شورا گذشت و اعلام شد که روند اجرای آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

