ارسال 1640 اثر به مسابقه کودکان عاشورایی گلستان/ معرفی برترین ها

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه که عصر چهارشنبه اختتامیه آن برگزار شد، از اول محرم در دو بخش عکاسی و تصویرگری بصورت فراخوان منتشر شد و علاوه بر اعضای کودک و نوجوان، کارکنان کانون پرورش فکری گلستان هم می توانستند در آن شرکت کنند.

در بخش عکاسی بیش از 1500 اثر و در بخش تصویرگری 140 اثر به دبیرخانه همایش رسید.



بر اساس رأی هیئت داوران در بخش تصویرگری و در گروه سنی "الف" خانم سمیرا ممشلی از مینودشت، محمد شیبک از گنبد2 و آریان میرداری از گنبد2 به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند. در گروه سنی "ب" مجتبی شیبانی از روستا گدایجه گنبد ، نازنین میرعرب از گنبد 2 و سید علی حسینی از بندر ترکمن به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

در گروه سنی "ج" امیر رضا کیان پور از کنبد 2، سیده زهرا حسینی ار مینودشت و الهه رجبلو از رامیان و در گروه سنی "د" محمد نوروزی پور از گرگان 2 ، زهرا حمیدی و علی سرایلی از گنبد 2 و در گروه سنی "ﮬ" فرشت علیمردانی از گنبد 2، صادق رخشانی مقدم از گنبد 1 و پویا نوری از گرگان 2 موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند.

در بخش برگزیدگان عکاسی در مقطع ابتدائی مریم حسینی از مینودشت، شهرزاد رضاقوچانی از گنبد 2 به ترتیب رتبه اول ودوم را کسب کردند و علی سمیعی از گرگان 1 بهمراه کیمیا نوریان از گنبد 2 مشترکاً سوم شدند.

در بخش راهنمائی فاطمه زهرا مسعودی از بندرگز، اسماعیل ملبوسی از گنبد 1 و آصف صادقلو از رامیان و در بخش دبیرستان، فاطمه رحیم زاده ، افسانه دانشمند و فرشته علیمردانی همگی از گنبد 2 به ترتیب حائز رتبه اول تا سوم شدند.

در بخش کارکنان نیز محمد حسین منتظری کارشناس روابط عمومی استان نفر اول و آقای رهبان مسلمی مربی فرهنگی گرگان و سمیه محمد مربی مسئول گنبد 2 به ترتیب نفر دوم و سوم شدند.