در گفتگو با مهر عنوان شد: اسلامگراها از پیشتازان انقلاب کشورهای شمال آفریقا بودند

دکتر عبدل منعم سعید علی رئیس مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام مصر در مورد شکل حکومتهای آینده کشورهای انقلابی شمال آفریقا از جمله مصر، تونس و لیبی به خبرنگار مهر گفت: مردم این کشورها خواهان حکومتی دموکراتیک بودند و از اینرو برای تحقق این شیوه حکومتی مبارزه کردند.

دانش آموخته دانشگاه ایلینویز شمالی در ادامه تصریح کرد: بر این اساس تلاش آنها برای برپایی حکومتی دموکراتیک در آینده خواهد بود.

وی در مورد نقش اسلام و احزاب اسلامی در انقلاب این کشورها نیز گفت: احزاب اسلامی در کشورهای انقلابی شمال آفریقا هدایت امر را بر عهده داشته و از پیشتازان بودند. این احزاب توانستند در انتخابات نیز پیشتاز باشند. این احزاب در مراحل بعد با نیازها و مطالبات مردمی مواجه هستند.

مؤلف "دین و دولت در مصر" در ادامه یادآور شد: شکست و موفقیت این احزاب در آینده بستگی به این دارد که تا چه اندازه به نیازها و مطالبات مردم پاسخ بدهند.

سعید علی در ادامه تأکید کرد: در واقع اگر احزاب اسلامی بتوانند مشی عملگرایی را پیش ببرند و احزابی ایدئولوژیک نباشند در این صورت خواهند توانست به نیازهای مردمی پاسخ دهند.

وی در مورد روابط آینده این کشورها با غرب نیز تصریح کرد: بسیار ممکن خواهد بود که این کشورها در آینده روابطی با کشورهایی که نزدیکی به غرب دارند را دنبال کنند.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام افزود: اگر احزاب اسلامی رویه محکم ایدئولوژیک را سرلوحه کار خود قرار دهند در این صورت ممکن است تنش با غرب را به دنبال داشته باشد. حتی این تنش می‌تواند به رویارویی و مواجهه با غرب نیز منجر شود.