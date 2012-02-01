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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۲۱:۰۶

علیرضا چرخابی، رئیس ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد شد

علیرضا چرخابی، رئیس ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد شد

«علیرضا چرخابی»، مدیرمسئول هفته‌نامه دژپل دزفول و خبرنگار ایرنا در خوزستان به عنوان رییس ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا چرخابی که کمتر از 2 ماه قبل مسئولیت اداره امور استان‌های اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی را برعهده گرفته بود، ریاست ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد را نیز بر عهده گرفت.

پیش از این محمدصادق افراسیابی، عهده‌دار این سمت در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود که چندی پیش به عنوان معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال منصوب شده بود.

همچنین رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، طی دو حکم جداگانه، محمدصادق افراسیابی را به سمت «ریاست کارگروه حمایت از رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» و «دبیر کمیته تخصصی فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای دیجیتال» منصوب کرده بود.

کد مطلب 1523351

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