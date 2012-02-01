به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا چرخابی که کمتر از 2 ماه قبل مسئولیت اداره امور استان‌های اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی را برعهده گرفته بود، ریاست ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد را نیز بر عهده گرفت.

پیش از این محمدصادق افراسیابی، عهده‌دار این سمت در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود که چندی پیش به عنوان معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال منصوب شده بود.

همچنین رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، طی دو حکم جداگانه، محمدصادق افراسیابی را به سمت «ریاست کارگروه حمایت از رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال» و «دبیر کمیته تخصصی فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای دیجیتال» منصوب کرده بود.