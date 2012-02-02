دانشگاهها از ظرفیتهای خود برای اجرای برنامه های فرهنگی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی، فعالیت کمیته های ستادهای فرهنگی را ضعیف اعلام کرد و افزود: فرصتهای بسیار خوبی در استان وجود دارد که در این راستا باید دستگاههای فرهنگی از این فرصت ها استفاده کنند.

وی موسسات فرهنگی خصوصی را یکی از محورهای اصلی دولت اعلام کرد و ادامه داد: در این موسسات بخش فرهنگی شاخص است از این رو این موسسات با محوریت محورهای 9گانه ارتقا می یابد.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار زنجان افزود: نیروهای نخبه و ظرفیتهای بسیار خوب در استان موجود است که در این راستا دستگاههای فرهنگی از این ابزارها نهایت استفاده را کرده و درصدد تقویت شاخص های فرهنگی تلاش کنند.

احمدی تاکید کرد: دستگاههای فرهنگی باید رصد حوزه های مجازی را اولویت کاری قرار دهند و جنگ رسانه ای در حوزه ماهواره ای و مجازی طوری را برای شفاف کنند و مردم با این فضا آشنا شوند.

وی گفت: دستگاههای فکری همانند اتاق فکر طوری برنامه های فرهنگی را به جامعه ایفا کنند که در جامعه موثر واقع شود.

معاون سیاسی – امنیتی استاندار زنجان افزود: دشمنان با ترزیق سیاستهای استکباری درصدد عدم حضور مردم در انتخابات هستند و با اطلاع رسانی های کذب می خواهند انتخابات را کم رنگ کنند و مردم در انتخابات شرکت نکنند.

احمدی یاد آور شد: دانشگاهها که بیشترین ظرفیت را دارد باید از این ظرفیت هادر اجرای برنامه های فرهنگی استفاده کند و در ارتقای کارهای فرهنگی برنامه های کارشناسی شده را ارائه دهد.