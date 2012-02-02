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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

عباسی:

اردوگاه راهیان نور زنجان در خرمشهر سال 92 به بهره برداری می رسد

اردوگاه راهیان نور زنجان در خرمشهر سال 92 به بهره برداری می رسد

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: اردوگاه راهیان نور زنجان در خرمشهر با ظرفیت هزار و 500 نفر در سال 92 به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی شامگاه چهارشنبه در جمع مدیران استان اعتبار لازم برای احداث اردوگاه راهیان نور را 35 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: 30 درصد این مبلغ از محل اعتبارات استانی و 70 درصد توسط سپاه تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه همه ساله در اردوی راهیان نور تعداد بازدیدکنندگان بیشتر است در این راستا در منطقه خرمشهر اردوگاه راهیان نور احداث می شود و این اردوگاه ظرفیت هزار و 500 نفر را دارد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: در راستای اجرای این طرح باید سپاه و ارتش همکاری لازم را در دستور کار قرار دهند.

عباسی افزود: اجرای این طرح بزرگ نیاز به یک برنامه ریزی کارشناسی شده داردو باید تمام تمهیدات درست و شفاف لحاظ شود.  

کد مطلب 1523365

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