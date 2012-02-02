برگزاری مسابقات مفاهیم قرآن و نهج البلاغه/ اعلام نتایج مسابقه کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، با همت اداره کل اوقاف و امور خیریه ششمین دوره مسابقات کتابخوانی، مفاهیم قرآن کریم و نهج البلاغه در استان البرز برگزار می شود.

عباس یاهو مشاور مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه با اعلام خبر فوق گفت: در آزمون رشته مفاهیم عمومی قرآن از جلد اول کتاب تدبر در معارف قرآن کریم (سوره مبارکه حمد و بخشی از سوره مبارکه بقره) و در آزمون رشته مفاهیم نهج البلاغه از جلد دوم کتاب راه روشن (آشنایی با ترجمه و مفاهیم حکمت های نهج البلاغه ) سوال طرح خواهد شد.

وی گفت: متقاضیان شرکت در این مسابقات می توانند حداکثر تا تاریخ 13/12/90 با مراجعه به ادارات اوقاف و امور خیریه این استان نسبت به تهیه کتاب و ثبت نام اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت در هر رشته بلامانع می باشد افزود: آزمون مفاهیم عمومی قرآن در تاریخ 19 اسفند راس ساعت هشت و 30 دقیقه صبح و آزمون مفاهیم نهج البلاغه راس ساعت 10 صبح در یکی از بقاع متبرکه برگزار می شود.

نتایج مسابقات کتابخوانی کارکنان اوقاف اعلام شد

جلیل مسگری مسئول فرهنگی اداره کل با بیان این خبر گفت: مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته وقف در بین کارکنان ادارات اوقاف و امور خیریه استان البرز برگزار شد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعداد زیاد برندگان و پاسخ های کامل و صحیح، از طریق قرعه کشی با حضور مسئول بارزسی و حراست این استان برندگان این مسابقه اعلام شد.

وی گفت: سید عباس یاهو از اداره کل ، مهدی صالحی صدیق از اداره کل، جلیل خرم حسن آبادی از اداره اشتهارد، اباذر دین محمد پور از اداره ساوجبلاغ و محترم قاسمی از اداره کرج (خادم امامزاده محمد (ع) انتخاب شدند.