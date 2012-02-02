13 میلیارد ریال تسهیلات به دامداران شهرستان مبارکه پرداخت شد

جهانگیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت این تسهیلات اظهار داشت: این تسهیلات از محل طرح هدفمندسازی یارانهها و برای افزایش بهرهوری و کمک به دامداران مبارکه به آنها پرداخت شده و امیدواریم نتایج آن را در ماههای آینده ببینیم.
وی با اشاره به به آمار دام و طیور شهرستان تصریح کرد: در شهرستان مبارکه تعداد 46 واحد دامی صنعتی، 753 هزار و 240 قطعه طیور، 24 هزار و 263 راس دام سنگین و 28 هزار و 431 راس دام سبک موجود است.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه افزود: همچنین در سه ماهه سوم امسال بیش از یک میلیون و 699 هزار لیتر نفت گاز برای تولید محصولات سبزی و صیفی در اختیار گلخانه داران شهرستان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سوخت نفت گاز به عنوان یکی از نهاده های اولیه تولید محصولات گلخانه ای به شمار میرود، بیان داشت: هزینه بالای تامین سوخت برای گلخانهها باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی میشود بنابراین پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها و به تبع آن افزایش نرخ سوخت ، گلخانه داران شهرستان با تلاش وهمتی مضاعف و باطراحی و بکارگیری کوره های جدید با راندمان بالا موفق به مصرف سوخت کمتری نسبت به سالهای قبل شدند .
رضایی تصریح کرد: از ابتدای سه ماهه سوم امسال تاکنون تعداد 68 مورد بازدید و تایید سوخت برای واحدهای گلخانه ای انجام شده که در مجموع به میزان یک میلیون و 699 هزار و 200 لیتر نفت گاز برای مصارف گلخانه ای است.
وی بیان داشت: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان پس از درخواست گلخانه داران بلافاصله اقدام به بازدید کرده و با رویکرد بهینه سازی مصرف در روند تهیه سوخت یه مقدار مورد نیاز تسریع نموده است .
دامداران مبارکه بیش از 600 میلیارد ریال دام و طیور تولید کردند
رئیس اداره جهادکشاورزی مبارکه به میزان تولیدات دامداران شهرستان در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: برآورد ارزش تولیدات دام و طیور شهرستان مبارکه در سال زراعی 90-89 مبلغ 670 میلیارد ریال است.
وی گفت: میزان ارزش تولیدات دام و طیور شهرستان با تولید حدود 51 هزار و 696 تن محصولات دام و طیور در سال زراعی 90-89 شامل گوشت قرمز، شیر، گوشت مرغ، تخم مرغ و عسل 670 میلیون ریال برآورد شده است .
رضایی تصریح کرد: میزان تولید گوشت قرمز یکهزار و 895 تن ، گوشت طیور 3 هزار و 244 تن، شیر خام 46 هزار و 367 تن ، تخم مرغ 183 تن و عسل 7 تن آمار تولیدی دام و طیور شهرستان به تفکیک نوع آن می باشد .
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 202 هکتار اراضی مبارکه
وی بیان داشت: طی دو ماه گذشته حدود 202 هکتار از اراضی زراعی شهرستان درقالب 21 طرح آبیاری بارانی و قطره ای در دست بررسی قرار گرفت و در صورت تصویب از سوی سازمان جهادکشاورزی استان به اجرا در خواهد آمد .
رئیس اداره جهادکشاورزی مبارکه با بیان اینکه کشاورزان شهرستان استقبال خوبی نسبت به اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در اراضی خود نشان می دهند، گفت : در حال حاضر 4 طرح آبیاری تحت فشار در سطح 55 هکتار در مناطق حسن آباد بیدکان ، دهسرخ و طالخونچه از توابع شهرستان مبارکه در حال اجرا می باشد که مشمول هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد و 230 میلیون ریال از محل اعتبارات شورای عالی آب می باشد.
وی اضافه کرد: تا کنون در سطح یکهزار و 922 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سیستم آبیاری تحت فشار اجرا شده است .
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