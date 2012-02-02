13 میلیارد ریال تسهیلات به دامداران شهرستان مبارکه پرداخت شد

جهانگیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت این تسهیلات اظهار داشت: این تسهیلات از محل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و برای افزایش بهره‌وری و کمک به دامداران مبارکه به آنها پرداخت شده و امیدواریم نتایج آن را در ماه‌های آینده ببینیم.

وی با اشاره به به آمار دام و طیور شهرستان تصریح کرد : در شهرستان مبارکه تعداد 46 واحد دامی صنعتی، 753 هزار و 240 قطعه طیور، 24 هزار و 263 راس دام سنگین و 28 هزار و 431 راس دام سبک موجود است .

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه افزود: همچنین در سه ماهه سوم امسال بیش از یک میلیون و 699 هزار لیتر نفت گاز برای تولید محصولات سبزی و صیفی در اختیار گلخانه داران شهرستان قرار گرفت .

وی با بیان اینکه سوخت نفت گاز به عنوان یکی از نهاده های اولیه تولید محصولات گلخانه ای به شمار می‌رود، بیان داشت: هزینه بالای تامین سوخت برای گلخانه‌ها باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی می‌شود بنابراین پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها و به تبع آن افزایش نرخ سوخت ‌، گلخانه داران شهرستان با تلاش وهمتی مضاعف و باطراحی و بکارگیری کوره های جدید با راندمان بالا موفق به مصرف سوخت کمتری نسبت به سالهای قبل شدند .

رضایی تصریح کرد: از ابتدای سه ماهه سوم امسال تاکنون تعداد 68 مورد بازدید و تایید سوخت برای واحدهای گلخانه ای انجام شده که در مجموع به میزان یک میلیون و 699 هزار و 200 لیتر نفت گاز برای مصارف گلخانه ای است .

وی بیان داشت: مدیریت جهادکشاورزی شهرستان پس از درخواست گلخانه داران بلافاصله اقدام به بازدید کر ده و با رویکرد بهینه سازی مصرف در روند تهیه سوخت یه مقدار مورد نیاز تسریع نموده است .

دامداران مبارکه بیش از 600 میلیارد ریال دام و طیور تولید کردند

رئیس اداره جهادکشاورزی مبارکه به میزان تولیدات دامداران شهرستان در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: برآورد ارزش تولیدات دام و طیور شهرستان مبارکه در سال زراعی 90-89 مبلغ 670 میلیارد ریال است.

وی گفت: میزان ارزش تولیدات دام و طیور شهرستان با تولید حدود 51 هزار و 696 تن محصولات دام و طیور در سال زراعی 90-89 شامل گوشت قرمز، شیر، گوشت مرغ، تخم مرغ و عسل 670 میلیون ریال برآورد شده است .

رضایی تصریح کرد: میزان تولید گوشت قرمز یکهزار و 895 تن ، گوشت طیور 3 هزار و 244 تن، شیر خام 46 هزار و 367 تن ، تخم مرغ 183 تن و عسل 7 تن آمار تولیدی دام و طیور شهرستان به تفکیک نوع آن می باشد .

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 202 هکتار اراضی مبارکه

وی بیان داشت: طی دو ماه گذشته حدود 202 هکتار از اراضی زراعی شهرستان درقالب 21 طرح آبیاری بارانی و قطره ای در دست بررسی قرار گرفت و در صورت تصویب از سوی سازمان جهادکشاورزی استان به اجرا در خواهد آمد .

رئیس اداره جهادکشاورزی مبارکه با بیان اینکه کشاورزان شهرستان استقبال خوبی نسبت به اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در اراضی خود نشان می دهند، گفت : در حال حاضر 4 طرح آبیاری تحت فشار در سطح 55 هکتار در مناطق حسن آباد بیدکان ، دهسرخ و طالخونچه از توابع شهرستان مبارکه در حال اجرا می باشد که مشمول هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد و 230 میلیون ریال از محل اعتبارات شورای عالی آب می باشد .