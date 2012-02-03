همکاری با مهرجویی تجربه راحتی نبود

کریستف رضاعی آهنگساز که تنها با فیلم "نارنجی پوش" در این دوره از جشنواره فیلم فجر حضور دارد ضمن بیان این مطلب با اشاره به کم و کیف نخستین همکاری خود با داریوش مهرجویی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : یکی از کاستی هایی که در همکاری با مهرجویی داشتم این بود که این کارگردان در پروسه فکری موسیقی حضور نداشت و من موسیقی را براساس برداشت خودم از فیلم می نوشتم، تا اینکه چهار روز قبل از صداگذاری مهرجویی را دیدم و موسیقی را گوش داد و پسندید. اما بعد از گذشت دو روز نظرش عوض شد و ایده های دیگری داد که اگر ایده های موزیکال مهرجویی ازابتدای شکل گیری موسیقی این فیلم همراهم بود قطعا نتیجه بهتری می گرفتم.

وی در ادامه افزود : به هر تقدیر همکاری من با مهرجویی تجربه بزرگی بود اما این تجربه پدیده راحت و آسانی نبود.

ایده های موزیکال مهرجویی همراهم نبود

این آهنگساز در ادامه صحبتهای خود با اشاره به موسیقی این فیلم گفت : فیلم مهرجویی اثری خوب است اما شاید موسیقی که برای این فیلم ساخته شده است در درجه نخست به خاطر خود کارگردان و بعد به خاطر فیلم جایگاه خاصی نداشه باشد . موسیقی فیلم "نارنجی پوش" در فصل های مختلف ، متفاوت ساخته شده است . یکی از فصلهای موسیقایی این فیلم براساس تم ترانه ای از فریبرزلاچینی است. ترانه ای که در سال 1355 ساخته شده و واریسون های مختلف از آن موجود است. سازبندی این بخش از موسیقی با دو ساز ویولنسل و پیانو تنظیم شده است که در بخش کوچکی از فیلم و همچنین تیتراژ شنیده می شود.

کریستف رضاعی در ادامه با اشاره به استفاده از سبک موسیقی جز در ساخت موسیقی برای این فیلم گفت : نوعی از سبک خاص برای موسیقی جز با نام "جزمنوش" به معنای کولی وجود دارد. این سبک موسیقی به موزیسین نابغه ای به نام "جان گورینارد" تعلق دارد . او یک گیتاریست جز بود که در سال 1930 زندگی می کرده و اصلیتی فرانسوی و بلژیکی داشته اما اصلیت او کولی بوده است . موسیقی که گورینارد ساخته است تلفیقی از موسیقی جاز و موسیقی ملودی های کولی ها و یا به گویش این آهنگساز منوش بوده است .

وی در ادامه افزود : حال اینکه من با سه ساز گیتار، کنتباس و پرداخت ملودیک سه تار از موسیقی جز منوش استفاده کردم و به نوعی این بخش از موسیقی فیلم را ایرانیزه کردم.

آهنگساز فیلم "پرونده هاوانا" در پاسخ به چرایی استفاده از این سبک موسیقی در فیلم "نارنجی پوش" گفت : موسیقی جز منوش ها ریتم خاصی دارد و موسیقی این فیلم هم به دلیل ماهیت داستان و پر کاراکتر بودن فیلم، ریتم خاصی از موسیقی را می طلبید. جنب و جوش و شور حرارت بسیاری در فیلمنامه برای هریک از کاراکترها تعریف شده بود به خصوص اینکه هیجان در شخصیتی که حامد بهداد بازی می کرد خیلی بیشتر بود ، به همین دلیل از ابتدا می دانستم یک موسیقی خوش ریتم و با هیجان می خواستم و از آنجا که داستان فیلم با موضوع رفتگران طراحی شده بود و این قشر از جامعه هم زحمتکش هستند و هم نوعی آوارگی که ماهیت کارشان است در زندگی آنها وجود دارد تصمیم گرفتم با الهام از موسیقی جز منوش ها موسیقی بسازم .

موسیقی " نارنجی پوش" برچسب "کنعان" را حذف کرد

این خواننده تنور ادامه افزود : موسیقی این فیلم طبق خواست مهرجویی از ملودی های کم حجم و در عین حال پر محتوا استفاده کردم و خلاصه اینکه با وجود خواسته هایی که از من می رفت و همچنین محتوای داستان فیلم این نوع موسیقی را پیدا کردم. ضمن اینکه کاراکتر نخست فیلم "نارنجی پوش" شخصیتی خاص دارد.

سرپرست گروه موسیقی نور در ادامه افزود : داستان این فیلم درباره عکاسی است که بعد از خواندن یک کتاب آنقدر تحت تاثیر قرار می گیرد که احساس می کند باید خود و زندگی اش را تمیز کند تا جائیکه تصمیم می گیرد که رفتگر شود. برهمین اساس باید موسیقی ساخته می شد که خصوصیات رفتاری او را نشان می داد و در عین حال هم باید مسیری در موسیقی طی می کردم که قشر رفتگر بیش از گذشته مطرح و شناخته شود این در حالی است که تصور اغلب بر قشر رفتگر تصور مثبتی نیست و این بی مهری پدیده ای است که به نوع دیگر برای کولی ها هم رخ می دهد.آهنگساز فیلم تحسین شده "کنعان" در ادامه صحبت های خود با اشاره به تفاوت های موسیقایی این اثر با دیگر موسیقی هایی که ساخته است گفت : رویکرد من به موسیقی فیلم در "نارنجی پوش" متفاوت است به این معنا که من در موسیقی فیلم برچسبی به نام "کنعان" دارم این درحالی است که موسیقی که من به آن دل بسته ام جنبه های دیگری دارد به این معنا که موسیقی فیلم های دیگری مثل پرونده هاوانا، گروه نور و بسیاری دیگر از آثار را در کارنامه خود دارم که هر یک از این آثار با موسیقی فیلم کنعان متفاوت است.

کریستف رضاعی در پایان افزود : این تفاوت جزئی از ابزار آهنگسازی است که آهنگساز ملودی را با تصویر رنگ آمیزی می می کند و من هم به فراخور محتوای هر فیلم این رنگ آمیزی موسیقایی را انجام می دهم و اینگونه نیست که چون موسیقی فیلم "کنعان" را ساخته ام کنعان می مانم. قطعا اگر مهرجویی روزی فیلمی با موضوع متفاوت از قشر رفتگران بسازد موسیقی من هم تغییر خواهد کرد . یک آهنگساز در یک سبک خاص نمی ماند و با حفظ امضای خود موسیقی تفاوت در هریک از آثار را می سازد.