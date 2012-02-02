مستند "گاودانه" نمایش داده می شود

علی فتح لایق زاده کارگردان این مستند با اعلام این خبر در توضیح موضوع این مستند به خبرنگار مهر، گفت : این مستند روایت کودکان روستای گاودانه است که برای رفتن به مدرسه و دیدن دنیای خارج از روستا تنها راه ارتباط آنها عبور از رودخانه است . از همین رو مجبور هستند از دستگاهی به نام گرگر استفاده کنند که این دستگاه انگشتان دست همه این کودکان را قطع کرده است.

این مستند ساز درادامه به بازتابهای نمایش این فیلم اشاره کرد و گفت : بعد از پخش فیلم "گاودانه" در جشنوار بین المللی فیلم سینما حقیقت (جشن مستند ایران) و دریافت جایزه بهترین کارگردانی در بخش فیلم با سوژه اجتماعی این جشنواره و انعکاس آن در رسانه های داخلی وخارج از کشور باعث گردید که نگاه همه مردم و مسئولین به این گاودانه معطوف شود و در نهایت برای عبور کودکان از رودخانه پلی توسط خیرین و مسئولان اجرائی کشور احداث شد.

وی در ادامه افزود: در سفر دور چهارم ریاست محترم جمهور به استان کهگیلویه و بویر احمد و با حضور مسئولان کشوری تعلاوه بر ساخت پل دستور احداث جاده روستایی نیز ارائه شد و هم اکنون این جاده در حال احداث است . همچنین پخش این فیلم در جشن خیرین مدرسه سازباعث شد بالای هشتصد میلیون تومان از طرف خیرین مدرسه ساز جهت محرومیت زدایی به این استان اختصاص داده شود .

لایق زادهدر پایان افزود: انجمن جراحان زیبایی کشور به سرپرستی دکتر کلانتر هرمزی نیز ترمیم انگشتان قطع شده کودکان روستای گاودانه در بیمارستان 15 خرداد تهران را به عهده گرفتند

لازم به ذکر است جشنواره ملی فیلم حسنات اصفهان از تاریخ 11 الی 14 اسفند ماه سال 1390 برگزار خواهد شد.