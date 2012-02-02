خرید 300 میلیارد دلار کالای نفتی از سازندگان داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیات شامگاه چهارشنبه در مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان پایگاه اصلی نفت در کشور به شمار می رود و شایسته خلق چنین نمایشگاه بزرگی است.

وی افزود: قبل از انقلاب ما اسیر توانمندی کشورهای بیگانه و کسانیکه باور ما را به تسخیر و سخره گرفته بودند شده بودیم و آنها حتی اجازه نمی دادند کارکنان ایرانی به شیرهای نفت نیز نزدیک شوند.



معاون وزیر نفت تصریح کرد: اما همه این دسیسه ها با ورزش باد انقلاب نقش بر آب شد و این دم مسیحایی امام خمینی بود که روح و زندگی را در کالبد صنعت نفت دمید و ما را به جایی رساند که امروز تحریم هم نمی تواند حرکت شتابنده خوکفایی و بومی سازی ما را متوقف کند.



بیات عنوان کرد: امروز اتفاقاتی در صنعت نفت در حال شکل گیری و رخ دادن است که روزی تصور آنها هم برای ما یک رویا بود ولی در همین نمایشگاه شاهد هستیم توربین ملی رونمایی می شود در حالیکه تکنولوژی آن هم اینک در انحصار چند کشور غربی است.



وی تاکید کرد: امروز وضع در صنعت نفت به گونه ای است که وقتی قصد داریم سفارش خرید یک کالای خارجی را بدهیم دغدغه ای سراغمان می آید که مبادا این قطعه یا وسیله در کشور خودمان در حال ساخت است و این یک خودباوری است.



مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اظهار کرد: حوزه صنعتی به عنوان پشتیبان صنعت باید بدانند مدیران فعلی صنعت نفت اعتماد و اعتقاد به آنان برای تولیدات پیچیده ترین تجیهزات و قطعات را با گوشت و پوست خود لمس کرده اند و آنها در راه تولیدات محصولات بومی این مدیران را در کنار خود خواهند داشت.



بیات گفت: البته تولیدکنندگان و سازندگان داخلی یک موضوع را نیز مدنظر داشته باشند که هر چه در کشور ما ساخته می شود باید شایسته نام ایران باشد و محصولات آنها باید کیفیت لازم و رقابت پذیری با محصولات مشابه خارجی را داشته باشند.



وی ادامه داد: کیفیت، هزینه پائین تمام شده محصولات و سرعت در تولید باید مدنظر سازندگان داخلی قرار بگیرد تا همکاری همه جانبه از سوی مدیران صنعت نفت نیز انجام شود.



معاون وزیر نفت افزود: برنامه بلند مدت صنعت نفت سفارش 300 میلیارد دلار کالا توسط سازندگان داخلی است که این طرح در مراحل نهایی تصویب قرار دارد تا این کالاها در اختیار بخشهای مختلف صنعت نفت قرار بگیرد.



بیات تصریح کرد: این امر یک فرصت طلایی در اختیار سازندگان داخلی قرار می دهد که توان فنی و مالی خود را از این طریق بالا ببرند.